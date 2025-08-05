Yeni Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kimdir? Selçuk Bayraktaroğlu TSK'da hangi kademelerde görev almıştı?

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Yüksek Askeri Şura kararıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edildi, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.



Yaş kararlarının açıklanması ile Türkiye'de tüm gözler Selçuk Bayraktaroğlu'na çevrildi



SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?



Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı görevine atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deneyimli ve köklü isimlerinden biridir. Uzun yıllara dayanan askeri kariyeri boyunca çeşitli kademelerde önemli görevler üstlenen Bayraktaroğlu, disiplinli ve başarılı hizmet geçmişiyle öne çıkmaktadır.



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Orgeneral Bayraktaroğlu, 1981 yılında Kara Harp Okulu'ndan muhabere teğmen olarak mezun olmuş, 1982 yılında sınıf okulunu tamamlamıştır. 1982 ile 1991 yılları arasında çeşitli muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanı olarak görev yapmıştır.

1993 yılında Kara Harp Akademisi, 1997 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisi mezunu olan Bayraktaroğlu, kurmay subay olarak 1993-2009 yılları arasında farklı kıta ve karargâh görevlerinde bulunmuştur.



Generallik Dönemi ve Üstlendiği Görevler

yılında tuğgeneralliğe terfi eden Selçuk Bayraktaroğlu:

2009-2011: 9. Komando Tugay Komutanı

2011-2013: Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı – Mühimmat Komutanı

2013 yılında tümgeneral rütbesine yükselmiş;

2013-2014: Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanı

2014-2016: 3. Ordu Kurmay Başkanı olarak görev yapmıştır.

2016 yılında korgeneral olan Bayraktaroğlu, 2016-2020 yılları arasında Genelkurmay Personel Başkanlığı görevini yürütmüş, ardından Genelkurmay 2. Başkanı olmuştur.

2021 Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla orgeneralliğe terfi eden Bayraktaroğlu, 03 Ağustos 2023 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

AİLE HAYATI

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Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hürriyet Bayraktaroğlu ile evli ve iki çocuk babasıdır.