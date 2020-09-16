Yeni fırtına yok

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri Hürriyet’e şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde meydana gelen toz fırtınası tamamen yereldi. Termik bir alçak basınç merkezinin oluşumuyla, yerdeki tozların kalkması sonucu meydana geldi. Ankara, Yozgat gibi illerde görüldü. Bu tür fırtınalara her zaman rastlarız ancak olağandışı olan bu kez çok yoğun olmasıydı. Yurt genelinde yeni bir kum fırtınası beklemiyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Atmosferik duruma bakıyoruz. Özellikle Afrika üzerinde, üzerimize güney rüzgârlarıyla gelen bir sistem varsa, uydu gözlemlerimizde de havada toz taneciklerine rastlıyorsak, o zaman kum fırtınasının geleceğini anlıyoruz. Bazen bu durum 1-2 gün önce de fark edilebiliyor. Bazen de çok ani gelişiyor ama en geç 6 saat içinde vatandaşa uyarımızı yapıyoruz. Toz aşımında en büyük sıkıntıyı astım hastaları ve solunum sıkıntısı çekenler yaşıyor. Vatandaş kendi tedbirini alabilir ve toz fırtınası uyarısı olduğu gün dışarı çıkmayabilir. Kapıları örtüp geçmesini beklemek gerekiyor. Bu tür zamanlarda trafiğe çıkılmasını da istemiyoruz. Zaten anlık bir olay ertesi güne kalmıyor.”