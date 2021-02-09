Yeni fakülte kararına tepki

Boğaziçi Üniversitesi’ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kurulması kararına karşı akademisyenler adına açıklama yapan Tarih Bölümü öğretim üyesi Ahmet Ersoy, “Bu antidemokratik karar, üniversite akademik kurullarının bu yönde bir talep ve hazırlığı olmadan ve üniversite senatosunun onayı alınmaksızın verilmiştir” dedi.

OTURUP AÇIKLAMA YAPTILAR

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ise 4 Ocak’ta başlattıkları eylemlerini üniversite bahçesinde devam ettirdi. Rektörlük önünde buluşan öğrenciler, Rektör Melih Bulu’yu istifaya davet etti. Öğrenciler, tutuklanan arkadaşlarının isimlerini pankarta yazarak, tutukluların serbest bırakılmasını talep etti. Ellerini kelepçe ile bağlayan öğrenciler, gözaltındakilerin bırakılmasını talep etti. Öğrenciler daha sonra ellerinde dövizler ve sloganlar eşliğinde kapıya kadar yürüdü ancak dışarıda yoğun güvenlik önlemi alan polisler nedeniyle dışarı çıkmadı. Güney Kapısı’nın önünde oturup açıklama yapan öğrenciler, daha sonra dövizleri, pankartları toplayıp dağıldı. Çok sayıda çevik kuvvet polisinin yer aldığı kapıda, TOMA da hazır bulundu.