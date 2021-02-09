MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeni fakülte kararına tepki
GeriGündem Yeni fakülte kararına tepki
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Aydemir KADIOĞLU/İSTANBUL 
Haber Giriş: 09.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Yeni fakülte kararına tepki

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni fakülte kararına tepki
Abone Olgoogle-news

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, iki yeni fakülte açılması kararına tepki gösterdi. Rektörlüğe sırt dönerek protestoya devam eden akademisyenler, kararın üniversitenin iradesinin hiçe sayıldığını belirterek, “Yeni fakültelerle ilgili kararın iptalini ve bir kez daha atanmış rektörün istifasını talep ediyoruz” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kurulması kararına karşı akademisyenler adına açıklama yapan Tarih Bölümü öğretim üyesi Ahmet Ersoy, “Bu antidemokratik karar, üniversite akademik kurullarının bu yönde bir talep ve hazırlığı olmadan ve üniversite senatosunun onayı alınmaksızın verilmiştir” dedi.

OTURUP AÇIKLAMA YAPTILAR

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ise 4 Ocak’ta başlattıkları eylemlerini üniversite bahçesinde devam ettirdi. Rektörlük önünde buluşan öğrenciler, Rektör Melih Bulu’yu istifaya davet etti. Öğrenciler, tutuklanan arkadaşlarının isimlerini pankarta yazarak, tutukluların serbest bırakılmasını talep etti. Ellerini kelepçe ile bağlayan öğrenciler, gözaltındakilerin bırakılmasını talep etti. Öğrenciler daha sonra ellerinde dövizler ve sloganlar eşliğinde kapıya kadar yürüdü ancak dışarıda yoğun güvenlik önlemi alan polisler nedeniyle dışarı çıkmadı. Güney Kapısı’nın önünde oturup açıklama yapan öğrenciler, daha sonra dövizleri, pankartları toplayıp dağıldı. Çok sayıda çevik kuvvet polisinin yer aldığı kapıda, TOMA da hazır bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle