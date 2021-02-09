Yeni fakülte kararına tepki
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, iki yeni fakülte açılması kararına tepki gösterdi. Rektörlüğe sırt dönerek protestoya devam eden akademisyenler, kararın üniversitenin iradesinin hiçe sayıldığını belirterek, “Yeni fakültelerle ilgili kararın iptalini ve bir kez daha atanmış rektörün istifasını talep ediyoruz” dedi.
Boğaziçi Üniversitesi’ne Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kurulması kararına karşı akademisyenler adına açıklama yapan Tarih Bölümü öğretim üyesi Ahmet Ersoy, “Bu antidemokratik karar, üniversite akademik kurullarının bu yönde bir talep ve hazırlığı olmadan ve üniversite senatosunun onayı alınmaksızın verilmiştir” dedi.
OTURUP AÇIKLAMA YAPTILAR
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ise 4 Ocak’ta başlattıkları eylemlerini üniversite bahçesinde devam ettirdi. Rektörlük önünde buluşan öğrenciler, Rektör Melih Bulu’yu istifaya davet etti. Öğrenciler, tutuklanan arkadaşlarının isimlerini pankarta yazarak, tutukluların serbest bırakılmasını talep etti. Ellerini kelepçe ile bağlayan öğrenciler, gözaltındakilerin bırakılmasını talep etti. Öğrenciler daha sonra ellerinde dövizler ve sloganlar eşliğinde kapıya kadar yürüdü ancak dışarıda yoğun güvenlik önlemi alan polisler nedeniyle dışarı çıkmadı. Güney Kapısı’nın önünde oturup açıklama yapan öğrenciler, daha sonra dövizleri, pankartları toplayıp dağıldı. Çok sayıda çevik kuvvet polisinin yer aldığı kapıda, TOMA da hazır bulundu.
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