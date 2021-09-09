Yeni evlerine kavuştular

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında evleri yanan Günay-İlyas Şahin çifti, yeni evlerine kavuştu.

İlçede 29 Temmuz’da başlayan orman yangınında, Osmaniye Mahallesi’ndeki evleri ağır hasar gören Şahin çiftine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ziyareti sırasında “yeni ev” sözü verdi. 12 Ağustos’ta TOKİ tarafından temeli atılan çiftin yeni evi tamamlandı. Tüm eşyası sıfırdan döşenen ev aileye teslim edildi.

Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan İlyas Şahin, evlerini görenlerin “Bir tek havuzu eksik” dediklerini anlatarak, “Yeni evimiz çok güzel oldu. Eşyalarımızı sağ olsun Marmaris Kaymakamlığı aldı, evin içini döşedi. Her detay her eksik düşünüldü ve yerine getirildi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

Günay Şahin de yeni evinden çok memnun olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ı da misafir edersek yeni evimizde daha mutlu olacağım” diye konuştu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara