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Bu acıya yürek dayanmaz! Yeni evlenen çift düğün gecesi hayatını kaybetti

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#Kütahya#Trafik Kazası#Kaza
Bu acıya yürek dayanmaz Yeni evlenen çift düğün gecesi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 10:08

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yeni evlenen gelin ve damat hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy'de düğünleri yapılan Emet ilçesi Göncek Köyü Camii imamı Mustafa Özer (23) ve eşi Havvanur Biltekin, gece saatlerinde 07 AFU 428 plakalı araçla seyir halindeyken, Emet ilçesi Kovalı mevkiinde 35 FU 930 plakalı araç ile çarpıştı.

Bu acıya yürek dayanmaz Yeni evlenen çift düğün gecesi hayatını kaybetti

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri Mustafa Özer ve eşi Havvanur Biltekin'in olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Bu acıya yürek dayanmaz Yeni evlenen çift düğün gecesi hayatını kaybetti

Kazada ayrıca 1 kişi yaralandı. Genç çiftin cenazeleri olay yeri ve savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bu acıya yürek dayanmaz Yeni evlenen çift düğün gecesi hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz Yeni evlenen çift düğün gecesi hayatını kaybetti

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#Kütahya#Trafik Kazası#Kaza

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