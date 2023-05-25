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Yeni evlendiği eşini öldüren Fatma Demircan tutuklandı

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#ŞANLIURFA#Polis#Cinayet
Yeni evlendiği eşini öldüren Fatma Demircan tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 13:40

Şanlıurfa'da 4 ay önce evlendiği eşi Yasin Demircan'ı (23) tabanca ile öldüren Fatma Demircan (23), tutuklandı.

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Olay, 23 Mayıs'ta Sırrın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin-Fatma Demircan çifti, iddiaya göre evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Fatma Demircan, evdeki tabanca ile eşini vurdu. Sağlık ekipleri, Yasin Demircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaçan Fatma Demircan ise kısa sürede polis ekiplerince yakalandı. Çiftin sosyal medyadan tanışıp, 4 ay önce evlendikleri ancak sık sık kıskançlık nedeniyle tartıştıkları öğrenildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Fatma Demircan ise tutuklandı. (DHA)

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#ŞANLIURFA#Polis#Cinayet

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