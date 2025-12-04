Yeni eve misafir

×
Bakan Kurum, Kahramanmaraş depreminin ardından çadırlarının önünde döktükleri gözyaşlarıyla herkesi ağlatan Koyunlu çiftinin yeni yapılan köy evine konuk oldu.

AFET konutlarının inşa çalışmalarındaki son durumu incelemek için Kahramanmaraş’a giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından çekilen görüntülerde çadırlarının önünde gözyaşı döken Mehmet (63) ve Hatice Koyunlu (58) çiftinin yeni yapılan köy evini ziyaret etti. Ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “O günlerde acılarına ortak olduğumuz bu güzel aileleri şimdi huzur içinde, güvenli yuvalarında görmek bizim için dünyadaki hiçbir mutlulukla ölçülemez” dedi.

DEPREMZEDE AİLE

Kurum’un paylaşımında yer alan videoda sevinç gözyaşlarıyla Bakan Kurum’u karşılayan Hatice Koyunlu, “Ekibine, emeği geçenlere teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Bizi bu çilelerden kurtardılar. Bu dertten kurtardılar. Dünya durdukça durasınız. Allah’ım seni başımdan eksik etmesin ciğerim” diye konuştu. Bakan Kurum da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın selamını aileye ileterek, “Allah böyle bir depremi bir daha yaşatmasın. Güle güle oturun. Biz seni izledik, üzüldük. Beraber ağladık, beraber mücadele ettik. Şimdi de sizi böyle görüyoruz ya dünyanın en büyük mutluluğu bu bizim için. O acı günlerden sonra bugünleri gördük ya Rabbimize şükrediyoruz, hamdediyoruz” dedi.

ANNENE SELAM EDERİM

Bakan Kurum’a sarılan Hatice Koyunlu daha sonra, “Annene minnettarım, çok selam ederim. Onun ellerinden öperim senin gibi evlat yetiştirmiş. Ne mutlu Türkiye’ye” sözlerini sarf etti. Mehmet Koyunlu da “Çok mutluyuz. Sayenizde villa gibi evde oturuyoruz. Benim imkânım yoktu böyle bir ev yapmaya” dedi. Bakan Kurum ise “Hep beraber yaptık, birlikte yaptık. Allah güle güle oturmayı nasip etsin” yanıtını verdi.  

 

