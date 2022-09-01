Yeni elçilik bugün açılıyor... ABD vizesinde hızlanma umudu

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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, faaliyetlerini artık yapımı tamamlanan Çukurambar’da bulunan yeni hizmet binasında sürdürecek. Geçen pazartesi günü resmi açılışı yapılan büyükelçilik yerleşkesinin konsolosluk hizmetleri binası, basın mensuplarına tanıtıldı. ABD Ankara Büyükelçiliği Konsolosluk İşleri Bölümünden Elçi Müsteşar/Başkonsolos Jayne Howell, vize başvurularının alındığı alanları basın mensuplarına gezdirerek bilgi verdi.

Howell, Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorunlarına ilişkin soruları da cevapladı. Howell, vize için uzun bekleme süresine ilişkin şunları kaydetti: “Vize başvurusu için 1 yıllık bekleme süresi iyi bir süre değil elbette. Bu yeni hizmet binası bizim için heyecan verici bir kaynak. Bu sayede işlem sayımızı da artırıyoruz. İnsanların vizelerini mülakat muafiyeti yoluyla yenileme haklarını da ciddi oranda artırmış bulunuyoruz. Düzenlendiği sürenin tamamında geçerli olan ve süresi son 4 yıl içinde dolan bir vizeye sahip olan kişiler, vizelerini posta yoluyla yenileyebilirler. Bunu da internet sitemize girerek ve randevu alarak gerçekleştirebilirler. Biz de şimdi Ankara’ya ilave kapasite sağlıyoruz ve daha önceki dönemlerden çok daha fazlasını yapabileceğiz. 1 Ekim itibarıyla tam kapasiteyle çalışıyor olacağız.”

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