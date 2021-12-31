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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan MKYK toplantısında kurmaylarına, “Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatın” talimatı verdi. Edinilen bilgilere göre, toplantıda 2021 yılı değerlendirmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, piyasaların moralinin yüksek tutulması gerektiğini, Türkiye’nin ekonomik yapısının güçlü olduğunu, kur ve döviz dengesinde piyasanın istikrara kavuşacağını vurguladı. Sürecin kontrollü bir şekilde ilerlediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sahadaki çalışmalarınızı hızlandırın. Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatalım. Her şey kontrolümüz altında. Türkiye’yi ekonomisi güçlü 10 ülke arasına sokacağız” dedi.

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SOYLU: SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde terörle iltisaklı kişilerin işe alınması iddialarıyla ilgili yapılan teftiş de gündeme geldi. Bazı MKYK üyeleri teftişi eleştirirken bazı kurmaylar ise “Bu süreçte hassas olunmalı” dedi. Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da yapılan teftiş sonucunda bir rapor hazırlanacağını ve sürecin hâlâ devam ettiğini aktardığı öğrenildi.

GEREKEN YAPILACAK

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MKYK toplantısında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yeni ekonomi modeli ve kur vadeli mevduat hesabının detaylarını anlattı. Türkiye’nin makroekonomik gücünün yerinde olduğunu ifade eden Bakan Nebati, “Bunu daha önce söylüyorduk ama inandıramıyorduk ancak şimdi görüyorlar. Düzelteceğiz, inançlı olun. Bu konuda kararlıyız. Fırsatçılık yapanlara, fiyatlarını indirmeyenlere göz açtırmayacağız. Denetimlerde gereken yapılacak” dedi.

MYK ERTELENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıya yaklaşık 1 saat katıldığı, MKYK sonrası düzenlenmesi planlanan MYK toplantısının ise ertelendiği duyuruldu.