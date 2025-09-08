Yeni eğitim öğretim yılının ilk günü... 18 milyon öğrenci ders başı yaptı

Haberin Devamı

2025-2026 eğitim öğretim yıl bugün başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, sabah saatlerinden itibaren okulun ilk günü heyecanını yaşadı.

Öğrenciler okullarına giderek törenlerin ardından sınıflarına geçti. 1. sınıfa başlayan öğrencilerin heyecanı ve ailelerinden uzak kalma endişesi görüldü.

Okul öncesi eğitime başlayanlar ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenmişti. Ortaokula başlayan öğrencilerin okul ortamına uyumlarının sağlanması için bu hafta yapılacak rehberlik çalışmaları da 12 Eylül'e kadar sürecek.

Bakanlıkça, tüm kademelerde 18 milyona yakın öğrenci ve yaklaşık 1,2 milyon öğretmenin dersbaşı yaptığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, 184 milyon 455 bin 297 ders kitabı resmi ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz dağıtıldı.

"Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü" doğrultusunda, ilk gün okullarda "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film gösterimi yapıldı, tüm ilkokul öğrencilerine fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Sabah erken saatlerde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul'da İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 63'e ulaştı. Haliç'te D-100 Karayolu’nda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Maltepe D-100 Karayolu'ndan da sabah saatlerinde okul servis araçlarının da trafieğe çıkmasıyla yoğunluk oluştu. Saat 09.55 itibariyla trafik yoğunluğu yüzde 40 olarak ölçüldü. Trafik yoğunluğu dronla havadan da görüntülendi.

BAKAN TEKİN'DEN PAYLAŞIM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu. Bakan Tekin, maarifin gerçek bilgi ve erdem, insanlara, canlılara, çevreye ve inançlara saygı gösteren, köklerinden beslenerek büyüyen, bilgiyi beceriye dönüştüren, ahlakla yoğrulan ve merhametle taçlanan bir anlayış olduğunu belirterek, "Çağın ilmini, özünden aldığı irfanla birleştiren; ailesine, çevresine ve ülkesine karşı ödevlerini bilen bir nesil, yarının Türkiye'sine armağan edeceğimiz en değerli hazinedir. Mirasçısı olduğumuz medeniyet değerlerinden hareketle çevremize karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmek amacıyla müfredatımıza eklediğimiz ‘Yeşil Vatan' bilinci, bu yaz yaşanan orman yangınlarıyla bir kez daha hayati önemini göstermiştir. Bu yükümlülüğün tezahürü olarak bu yıl ilk dersimizi ‘Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' temasıyla işleyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPTIĞI YATIRIMLAR, BUGÜN MEYVELERİNİ VERMEKTEDİR"

2025-2026 eğitim öğretim yılında 18 milyon öğrenci ile dersbaşı yaptıklarını vurgulayan Tekin, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"185 milyondan fazla ücretsiz ders kitabımız, 742 binden fazla dersliğimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz ve eğitim çalışanımız, 70 bini yeni olmak üzere toplam 123 bin temizlik personelimiz yeni dönem için hazır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle eğitim başta olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için yaptığı yatırımlar, bugün meyvelerini vermektedir. Bu yatırımlar, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde bizlere güç kazandırmakta; milletimizin emaneti olan evlatlarımız için devletimizin bütün imkânlarını seferber etmemizi sağlamaktadır. İşte bu güçlü adımlar, uluslararası alanda da karşılık bulan, eğitime millî ve yerli bir bakış kazandıran Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni mümkün kılmıştır. Sevgili öğrencilerim, sizleri bekleyen en büyük görev, iyi insan olmayı öğrenmektir. Her ders, her satır ve her öğreti; sizi sınavlarda başarılı kılmaktan öte, hayatın her sahnesinde dirayetli, adaletli ve yetkin kılacak bir karaktere taşımak içindir. Eğitim, ancak davranış ve yaşamla birleştiğinde insanı yücelten bir güç olur. Okuduklarınız, gördükleriniz ve öğrendikleriniz insan olmanın ve topluma hizmet etmenin bir yolu olmalıdır. Öğretmenlerim, sizler bu kutsal yolun rehberlerisiniz. Öğrencilerimize yaşamı gösteren karakter mimarlarısınız. Her sözünüz, her davranışınız bir yavrumuzun ruhunda bir ışık yakabilir, onu karanlıkta yolunu bulacak bir varlık hâline getirebilir. Bu yolculukta başarı; erdem, değer ve eylem ile ölçülür. Millî, manevi, insani değerlerimizden esasla, her bir çocuğumuzun kendi potansiyelini keşfetmesi, milletimize faydalı bireyler olarak yetişmesi en büyük arzumuzdur. Medeniyet burçlarında dalgalanan bayraklar, ancak kendi rengiyle boyanmış olanlardır. Bu topraklara ve bu millete ait değer ve kültürü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve onu çağın ihtiyaçlarıyla buluşturmak en büyük vazifemizdir. Gayemiz ve gayretimiz köklerinden beslenen, kendi özünden güç alan ama aynı zamanda dünyaya yön veren; cesaretli, vatansever, idraki gelişmiş, şahsiyet sahibi kimlikler ve medeniyet anlayışını inşa etmektir. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını temenni ediyorum."