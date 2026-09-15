Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! Bakan Tekin’den önemli açıklamalar: Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından AA Editör Masası’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, 2002’de yaklaşık 357 bin olan derslik sayısının bugün 760 bine yaklaştığını, öğretmen sayısının da 1 milyon 260 bine ulaştığını söyledi.

Eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yusuf Tekin, AK Parti iktidarları döneminde eğitime ayrılan payın artırıldığını belirtti. Tekin, müfredatın seyreltildiğini ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin başarının artmasını sağladığını ifade etti.

Bakan Tekin’in öne çıkan açıklamaları şöyle:

2026-2027 eğitim öğretim yılı, ülkemiz için çocuklarımız için öğretmenlerimiz için tüm dünya ve insanlık alemi için hayırlı sonuçlar doğuracak bir eğitim yılı olsun. Süreçte bütün yükümüzü çeken öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür edip onlara başarı dileklerimi sunuyorum.

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PISA’da, bu başarıyı bir yıl iki yıl gibi periyotlarda yapılan çalışmalarla sınırlandırmak bir irrasyonel bir yaklaşım bu bilimsel bir açıklama değil öncelikle şunu görmemiz lazım; bu tür programlarda bu tür uluslararası derecelendirme mekanizmalarında nelerin ölçüldüğü ve Türkiye'deki eğitim öğretim sisteminde nelerin eksik olduğunun bir analizini yapmamız lazım.

EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE İLK SIRAYA YÜKSELDİ

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi kurulurken Sayın Cumhurbaşkanımızın önermeleri var diyor ki; Türk gençleri Türk çocukları bu kadar kalabalık sınıflarda o kadar kötü fiziki koşullarda eğitim öğretim almayı hak etmiyorlar çok daha iyisini sunmak zorundayız.

2001'deki parti programında 2002'deki hükümet programında eğitim öğretimin uluslararası göstergeleri açısından fiziki kapasite itibariyle istenilen noktaya çekileceğini taahhüt etmiş.

Ben siyaset bilimciyim uluslararası arenada bir ülkenin demokratik göstergeler açısından demokratikleşme trendi açısından pozisyonunu ülkenin malik kaynakları yani genel bütçede hangi alanlara daha çok kaynak ayrıldığı ölçülür yani bu parametrelerden bir tanesi biz de mesela 2002 bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığı 4. sırada daha çok başka alanlara kaynak aktarılmış ama Cumhurbaşkanımızın hem Başbakanlığı hem döneminde bütün bütçelerde en çok payı eğitime ayırdı.

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AK Parti iktidarları döneminde çocuklarımızın okul ihtiyacı yani derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle okullarımızda sağlıklı bir eğitim ortamının inşası için gerekli adımları attık.

760 BİN DERSLİĞİMİZ VAR

2002 yılında Türkiye'de yaklaşık öğrencilerimiz 357 bin dersliğimiz var. Deprem ve afetlerle 200 bine kadar gerilemeler oldu. Şu an 760 bine yakın dersliğimiz var. Bu çok önemli bir şey bu önemli bir parametre. Eğitime erişimi kolaylaştırdık.

O tarihler için söylüyorum çocuklarımızın işte ilkokulu bitirdikten sonra ortaokula devam edebilecekleri bir mekanizma yok Köyünden ilçe merkezine gelemiyor veyahut da benzeri problemler yaşanıyor. Şimdi eğitime erişimle ilgili sorunları aşabilmek için adımlar atıldı. Taşımalı eğitim gibi adımlar atıldı.

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ÖĞRETMEN SAYISI ARTTI

Önemli konu, eğitimin niteliği açısından öğretmen sayısı önemli. Yani bir öğretmenin, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı eğer 30-40'lı rakamlarla ifade ediliyorsa, eğer o öğretmen arkadaşımızın o sınıfta öğrencilerle o ilişkiyi kurma ihtimali yok. Dolayısıyla ne yaptık? Yaklaşık şu an sistemde kayıtlı olan öğretmen arkadaşlarımızın yüzde 80'i AK Parti iktidarları döneminde atandı. O gün 500 bin civarında öğretmenimiz varken, 540 bin öğretmenimiz varken 2002 yılında, bugün 1 milyon 260 bin, özel okuldaki öğretmenlerle beraber öğretmenimiz var. Şimdi bu rakamlar çok önemli rakamlar. Yani öğretmen sayısı arttı, altyapı düzeldi ve bu PISA skorlarına olumlu yansıdı. Sadece bunlar değil. Devam ediyorum, birkaç şey daha. Çünkü burası önemli. Yani şöyle bir megalomani içerisinde değilim. Yani biz bunu son bir yılda, iki yılda düzelttik vesaire şeyin içerisinde değil. 2001'den itibaren atılan bu adımlar.

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EĞİTİM VE BAŞARI

Müfredatı seyrelttik. Türkiye Yüzyılı Maarif modeli başarının artmasını sağladı.

PISA başarımız dünyada gündem. 2015 sonrası skorlarımız yükseldi.

Eğitimi dershane vesayetinden kurtardık ve başarı geldi.

PISA konusunda ne okulları ne öğrencileri tespit ettik. Kendilerinin tespit ettiği steril bir ortamda sınavların uygulanmasıyla ilgili gerekli tedbirleri aldık

Sınıfta cep telefonu kullanımını biraz abartan öğretmenlerimiz vardı. Öğretmen arkadaşlarımıza derste cep telefonu kullanmama konusunda uyarıda bulunduk.

Ayrıntılar geliyor…