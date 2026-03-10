×
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi

#Trafik Cezası#Polis#Erzurum
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 16:04

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Trafik Kanunu'ndaki düzenleme sonrası kentteki ilk trafik cezasının bir polis memuruna yaklaşık 28 bin lira tutarında kesildiğini söyledi.

İl Emniyet Müdürlüğünce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği eğitim salonunda Karayolu Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler konusunda şoför esnafına yönelik eğitim programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kanunla ilgili değişikliklerin ardından cezaların miktarının arttığını söyledi.

Karaburun, polisin amacının ceza yazmak olmadığını düzen ve güvenliği sağlamaya çalıştığını belirterek, "Trafiğimiz düzenli aksın ve güvenli olsun, sıfır yaralanmalı ve ölümlü kaza olsun sıfır ceza yazdırmaya talimat veriyorum. Erzurum'da herkes trafiğe çıktığında kendi ve çocuğunun canından emin olsun, bunu sağlayalım trafik kültürünü geliştirelim ben de ceza yazmayayım. Zaten ihtiyaç kalmaz." dedi.

Kurallara uymamanın kul hakkı olduğunu ifade eden Karaburun, şöyle konuştu:

"Taksici, dolmuşçu, halk otobüsü ve servisçilerimiz hep beraber yollardayız. Bu şehrin trafiğini beraber düzelteceğiz. Yönetmelik yürürlüğe girdi, yasa değişikliği oldu ilk cezayı merkezde bir polis memuru arkadaşımıza yazdık. Trafik polisi arkadaşlarımız, resmi polis memuru arkadaşımıza toplamda 28 bin lira gibi bir ceza yazdı. Yaptırımların ciddi olduğunu, polis dahil herkesin bu kurala uyması gerektiğini, istisnasının olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu kuralları el birliğiyle hareket ederek hayata geçireceğiz."

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ da kentte 116 belediye otobüsü, 139 özel halk otobüsü, 95 dolmuş ve minibüs bulunduğunu anlattı.

