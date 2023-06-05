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Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın

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#Kabine#Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi#CNN TÜRK
Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 13:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesini açıkladı. Yarın da ilk kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda ekonomi ve terörle mücadele başlıklarının öne çıkması bekleniyor.

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Yeni kabinenin ilk toplantısına ilişkin detayları CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan bu sözlerle aktardı:

Yeni kabine üyelerini ilk kez yarın bir arada göreceğiz. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci kabinesinin ilk toplantısında gündemde ekonomiye dair başlıkların olması bekleniyor. Temmuz ayında yapılması beklenen asgari ücret artışı, en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltilmesi, emekli ikramiyesinde bir değişiklik olup olmayacağı gibi daha çok ekonomi başlıklarının kabinenin ilk toplantısında sıcak başlıklar olması bekleniyor.

Yeni dönemin ilk kabine toplantısı yarın

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MEHMET ŞİMŞEK SUNUM YAPACAK

Nureddin Nebati, görevi dün Mehmet Şimşek'e devretti. Şimşek'in kabinede yeni döneme ilişkin sunum yapması bekleniyor. Toplantıda fiyat artışlarının yol açtığı refah kayıplarına karşı atılabilecek adımlar, asgari ücret, memurların maaş artışı gibi kritik başlıkların ele alınması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde gündeme gelmesi beklenen taşerona kadro, seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz elektronik eşya ve faizsiz evlilik kredisi konularının masaya yatırılması bekleniyor.

İSVEÇ'İN NATO'YA ÜYELİĞİ KONUSUNDA TÜRKİYE HANGİ ADIMI ATACAK?

Dış politikada ise önümüzdeki dönemde Litvanya’da NATO liderler zirvesi gerçekleşecek. O zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Bu bağlamda İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin atacağı adımın da kabine toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor. Erdoğan hafta sonu NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü, o görüşmenin yansımalarının da kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında yürütülen faaliyetlerin gündeme gelmesi ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in sunum yapması bekleniyor.

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#Kabine#Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi#CNN TÜRK

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