Yeni dönemin ilk azli

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı. Turhan, yeni sistemde azledilen ilk bakan olurken yerine yardımcısı Adil Karaismailoğlu getirildi. Turhan, 10 Temmuz 2018’de görevi Ahmet Arslan’dan devralmıştı. Erdoğan, dokuz yıl Karayolları Genel Müdürlüğü görevini yürüten Turhan’dan özellikle Kanal İstanbul projesine eğilmesini istemişti.

SİVAS’TA İKİ KEZ UYARDI

Turhan, yaklaşık bir buçuk yıllık bakanlık döneminde Kanal İstanbul dışında da birkaç kez Erdoğan’ın eleştirilerinin hedefinde oldu. Geçtiğimiz yıl yerel seçimlerden önce Sivas mitinginde halka hitap eden Erdoğan, Sivas Yüksek Hızlı Tren hattıyla ilgili konuşurken, “Ulaştırma Bakanı da burada. İşi takip etmez, bitirmezse eyvallah, güle güle” demişti. Erdoğan, bundan yedi ay sonra da yine Sivas’ta katıldığı bir programda Turhan’a seslenerek, “Senden aldığım sözü buraya aktardım ona göre. Tamam, işi sıkı tutacağız. Artık top benden çıktı. Herhalde verdiği sözü yerine getirmezse biz ipi farklı çekeriz, ona göre” ifadesini kullanmıştı.

‘YERLİ OTOMOBİL GİBİ ANLAT’ DEMİŞTİ

Erdoğan’ın yaklaşık üç ay önce de Turhan’a Kanal İstanbul’la ilgili uyarılarda bulunduğu iddia edildi. Kulislerde konuşulan iddiaya göre Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yerli otomobille ilgili çalışmalarını örnek gösterdi. Varank’ın projeyi kamuoyuna başarılı bir şekilde anlattığını ve toplumda kabul görmesini sağladığını ifade eden Erdoğan, aynı başarıyı Kanal İstanbul projesinde de görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Turhan 9-13 Ocak tarihleri arasında peş peşe televizyon kanallarında canlı yayın konuğu olarak Kanal İstanbul projesini anlatmıştı.

YILDIRIM’LA ARASI AÇIKTI İDDİASI

Kulislerde Turhan’ın, Ulaştırma Bakanlığı yapmış olan eski Başbakan Binali Yıldırım’la bazı atamalar yüzünden arasının açıldığı iddiası da dillendirildi. Turhan, geçen yıl TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt ile DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak’ı görevden almıştı. Yaklaşık bir ay önce görevden alınan PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik de o dönemde görevden alınmak istenmiş ancak Binali Yıldırım’ın buna engel olduğu öne sürülmüştü.

TÖRENLE DEVRALDI

Bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Turhan’dan devralan Karaismailoğlu, “Bu göreve layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önümüzde çok önemli projeler var. Bütün dünyaya ses getirecek vizyon projeler var. Ülkemizin gelişmesine ve geleceğine katkı sağlayacak vizyon projeler var. Onları hep birlikte beraber hızlı bir şekilde yürüteceğiz” dedi. Görevi devreden Turhan ise görevde bulunduğu süre boyunca ülkenin erişim ve ulaşımıyla ilgili birçok hizmet yaptıklarını belirterek, “Bu görevler kutsal görevler, bu görevler kişilere bağlı olmayan görevler. Ülkemiz için milletimiz için fedakârlık yapılması gereken görevler. Hizmet kervanı durmayarak devam edecek” açıklamasını yaptı.

KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

Kendisi de Turhan gibi Trabzonlu olan Karaismailoğlu, uzun yıllar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görev yaptı. İBB’ye ilk kez Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde 1995 yılında giren Karaismailoğlu, çeşitli görevlerin ardından 2014 yılında Ulaşım Daire Başkanlığı görevine getirildi. 2016’da TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanı olan Karaismailoğlu, 2018 yılında İBB’ye genel sekreter yardımcısı olarak döndü. Ekrem İmamoğlu’nun başkan seçilmesinin ardından istifa eden Karaismailoğlu, eylül ayından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.