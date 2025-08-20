Yeni dönemde ‘zilsiz’ okul

Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan ve tüm illere gönderilen ‘2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler’ konulu genelgeye göre, yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başlayacak.

Öğrencilerde sorumluluk bilincini artırmak amacıyla uygun okullarda ‘zilsiz okul’ uygulamasına geçilecek. Böylece çocuklar, derslerin zamanını zil çalmasına gerek kalmadan kendileri bilecek. Zil kullanımının gerekli olduğu hallerde de zil sesi çevreyi rahatsız etmeyecek düzeye indirilecek. Okul zilleri, Bakanlık tarafından belirlenen zil seslerinden seçilecek. Ayrıca genelgeye göre, öğrencilerin okuma kültürü ve etkin okur kimliği kazanmaları, öğrenmeye ve araştırmaya açık yetişmeleri gibi amaçlarla okul kütüphanelerinin daha etkin ve verimli kullanılması sağlanacak. Sıfır Atık Projesi kapsamında kitapların yıl sonunda okullara teslim edilmesine yönelik tedbirler alınacak.

Haberin Devamı

İLK DERS ‘YEŞİL VATAN’

Okullarda doğa sevgisinin oluşması, ‘yeşil vatan’ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmaların eğitim öğretim yılı boyunca yürütülmesine önem verilecek. Dönemin ilk haftasında farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanarak ilk ders, ‘Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak’ temasıyla yapılacak.

ÖĞRETMENE DE ‘CEP’ YASAĞI

Öğrencilerin, dijital bağımlılığa neden olan etkenlere karşı farkındalıklarının artırılması için sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulamaya devam edilirken öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak. Yabancı dil eğitimi gibi hususlar gerekçe gösterilerek ‘özel şube’ açılması da yasak. Nüfusu azalan köylerde okulların açık kalması sağlanacak.

FORMA GERİ DÖNDÜ

Velilere maddi külfet getirmeyecek şekilde belirlenmesi gereken okul kıyafetleri, okulların internet sayfalarında duyurulacak. Bu doğrultuda süreç titizlikle izlenecek. Bakanlıkça ücretsiz dağıtımı yapılan kaynaklar dışındaki materyallerin kullandırılmaması, bu konuda okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonlarının yapılmaması için gerekli tedbirler alınacak.