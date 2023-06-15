Yeni dönem ekonomi mesajları... Mehmet Şimşek’e güçlü destek

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İLK İŞ EKONOMİDİR

“(Yeni dönemde ekonomide atılacak adımlar ve Mehmet Şimşek’in ekonominin başına getirilmesi) Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de şüphesiz ki ekonomi her zamanki o güçlendirme beklentisini yine aynen devam ettiriyor. Yani burada ekonomiyi bir kenara koyalım diyemezsiniz. Her ülkenin ilk işi ekonomidir. Ve burada da atılacak olan adımda, özellikle gerek Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki görevi, gerek Merkez Bankası’ndaki değişiklik, gerek BDDK’da attığımız adım, bütün bunlarla beraber ekonomiyle ilgisi olan bakanlarımız yani Ticaret Bakanımızdan Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, savunma sanayisine varıncaya kadar hepsi bu işle ilgili. Tabii ulaştırma önem arz ediyor. Gıda, tarım, hayvancılık en önemli adımlardan bir tanesi. Çünkü onun üzerinden de bizi vurmaya kalkıyorlar. Biz bunlara prim vermeden altyapı ve üstyapıda bütün çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konularla ilgili olarak bir taraftan da tabii finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Finans sektöründe kaynak arayışlarını devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Bizim bankalar noktasında sıkıntımız yok. Bizim bankacılık sektörümüz zaten güçlüdür. Fakat bütün mesele şimdi finans yönetimini daha güçlü hale getirelim ve finans yönetimini güçlü hale getirmek suretiyle bir defa enflasyondaki düşüşü de daha aşağı indirelim...





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Tabii bazı arkadaşlar “Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor?” gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, “Hayırlı olsun” dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Biliyorsunuz başbakanlığım döneminde biz (enflasyonu) tek haneye düşürdüğümüzde faiz 4.6’ydı, enflasyon da 6.2’ydi. O zaman yine tabii bu işleri beraber yaptık ve şimdi de Sayın Bakanımıza bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız.

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DÜŞÜK FAİZ, DÜŞÜK ENFLASYON ANLAYIŞI

Biz o zaman “düşük faiz, düşük enflasyon” teorisiyle çalıştık. Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum, aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum. Asgari ücret konusuna gelince...



DIŞ POLİTİKA

DOĞU’YA DA BATI’YA DA YAKINIZ

“(Yeni dönemde dış politika) Cumhuriyetimizin 100. yıldönümünü idrak ettiğimiz bu yılda özellikle “Doğu mu, Batı mı?” gibi bir ayrıştırmaya gitmek, bizim ilkelerimizin arasında yer almıyor. Biz Batı’ya ne kadar yakınsak Doğu’ya da en az o kadar yakınız. Bizim derdimiz özellikle bu yüzyılda dünyadaki tüm ülkelerle aynı anlayışla bir arada olmak. Hepsiyle tüm görüşmelerimizi en ideal şekilde sürdürmenin gayreti içinde olacağız. Diyalog ve diplomasiyi öncelikli olarak kullanarak inisiyatif almayı, bölgemizde ve dünyada barışın ve istikrarın egemenliği için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışacağız. Tabii bu temelde milletimizin hakkıyla beraber tüm insanlığın hakkını, hukukunu, ortak menfaatlerini savunmak da bizim asli sorumluluğumuz olacaktır.”

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İRAN’IN TAVRI ÜZÜYOR

“(‘Zengezur Koridoru’nun açılması) Zengezur Koridoru, İran’la ilgili bir sorun. Yani halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan iki ülke. Burada İran’ın böyle bir tavır içinde olması gerek Azerbaycan’ı gerekse bizi üzüyor. Aslında onları da üzmesi lazım. Bir de burada vagon başına alınan ücretler filan da ne yazık ki çok çok yüksek. Temenni ederim ki bu sıkıntıyı da kısa zamanda aşarız. Buna olumlu yaklaşmış olsalar bugün gerek karayolu gerek demiryoluyla burada Türkiye-Azerbaycan-İran birbiriyle bütünleşmiş olur ve belki de ‘Pekin-Londra hattı’ da açılmış olur.”

KIBRIS

AB DÜRÜST DEĞİL

(Kıbrıs’ta yeni bir görüşme olur mu?) Şu an Rum kesiminde mevcut yönetim öncekilere kıyasla daha barışçı bir havanın içerisinde. Eğer bu barışçı havayı devam ettirirlerse ve başta Avrupa Birliği olmak üzere bazı tahriklere kapılmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen eşitlikteki haklarını korumaya evet derlerse biz de niye olmasın deriz. Ama Kuzey Kıbrıs’ın egemen eşitlik haklarını tanımaları lazım. Ben hep anlatıyorum, yani bu işin ilk başı İsviçre Bürgenstock’tur. Ben Başbakanım o zaman, görüşmeyi yaptık ve o zaman bize söz verdiler, dediler ki “Referanduma gitmek suretiyle çıkacak neticede biz Avrupa Birliği olarak yanınızda olacağız.” Ama maalesef Kuzey Kıbrıs’ın yanında olmadıkları gibi hemen Güney’i Avrupa Birliği’ne dahil ettiler. Avrupa Birliği dürüst değil.

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İSVEÇ’İN ÜYELİĞİ

BU TABLODA EL BEBEK GÜL BEBEK DİYEMEYİZ









(İsveç’in NATO üyeliği ve temmuzda Vilnius’taki NATO Zirvesi’nde Türkiye’nin tutumu) İsveç’in bu beklentileri, bizim bu beklentilere uyacağımız anlamına gelmez. İsveç’in üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Geçenlerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’da misafirimdi. Kendisine söylediğimiz şey şu oldu; eğer bizim İsveç’in beklentilerine illa cevap vermemizi bekliyorsanız, İsveç’in bu terör örgütünün yaptıklarını bir defa yok etmesi lazım. Tam o esnada maalesef yine İsveç’te teröristler caddelerde gösteri yapıyorlardı. İbrahim (Kalın) Bey de görüntüleri muhataplarına gönderdi. Bu tablo içerisinde olumlu yaklaşamayız. Kaldı ki bu anayasa işi değil, yasa işi de değil. Kolluk kuvvetlerinin yapması gereken iş bunların önünü kesmektir. Biz Cudi’de, Gabar’da bu teröristlerin inine anayasayla, yasayla mı girdik? Yok. Zaten yasalarda da anayasalarda da kolluk kuvvetlerine verilmiş haklar var. Kullan bu hakları. Kullanmazsan NATO’nun terörle mücadele ayağı nerede? NATO’nun bunu halletmesi lazım. Bunu halletmedikten sonra Vilnius’ta biz kalkıp da el bebek gül bebek diyemeyiz.

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YUNANİSTAN

İLERİ-GERİ MESAJLAR OLMADIKÇA MİÇOTAKİS’LE GÖRÜŞÜRÜZ

Bizim seçimden sonra Miçotakis aradı, tebrik etti. Böyle bir süreç oldu. Dolayısıyla şu anda Vilnius’ta böyle bir şey olması halinde biz görüşmekten çekinmeyiz. İki komşu ülkeyiz. Yeter ki zaman zaman ileri geri verilen mesajlar olmadıktan sonra, biz düşmanlıkları çoğaltmanın değil azaltmanın peşindeyiz. Tabii burada bir şey var. Söyleyeceğimiz şeyler belli. Nedir o? ‘Sayın Başbakan, bu silahlanmayı bırakın artık. Yani bu silahlanmayla nereye varacaksınız? Durmadan Amerika size bol bol silah veriyor. Bedava verdiği için mi alıyorsunuz, yoksa para pul istemiyor da böyle mi alıyorsunuz?’ Herhalde bunları bir konuşuruz. Şunu da bilin ki biz düşmanlarımızı çoğaltmak için değil, azaltmak için varız. Türkiye budur, Erdoğan budur.

ASGARİ ÜCRET

İŞÇİMİZ RAHAT OLSUN

“(Yeni Asgari ücret) Asgari ücret noktasında da biz kesinlikle işçimizi yine enflasyona ezdirmeyeceğiz. Asgari ücrette de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İşçimiz bu noktada rahat olsun, huzurlu olsun. Şu anda çalışmalar yapılıyor, bir an önce de inşallah kararı vereceğiz. Memur maaşlarına ilişkin adım da zaten temmuz ayındaki görüşmelerde atılacak.”

CHP

BEN AK PARTİ’NİN KAPTANIYIM

(CHP’deki değişim tartışmaları) O partinin ne kaptanıyım ne güverte lostromosuyum. Ben AK Parti’nin kaptanıyım, bana AK Parti’yi sorun. Onu da Kılıçdaroğlu’nu yakaladığınızda ona sorun. Yani onlarda kaptan ne yaptıysa yaptı zaten, gemi şu anda bordasından çok kötü çarptı. Her şey ortada. Kiminle yarışıyor, kiminle ne yapıyor, bizi hiç ilgilendirmez. Biz şu anda seçimi elhamdülillah başarılı bir şekilde tamamladık, bitirdik. Onlarda ise altılı masa, dokuzlu masa, onbirli masa; ortada masa kalmadı zaten, dağıldı iyice. Şimdi bunu bana sorarsan bu olmaz. Milletim en güzel kararı verdi. Hayırlısı olsun.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI

TEKLİFİ BANA MEHMET BEY GETİRDİ









(Merkez Bankası Başkanlığı’na Hafize Gaye Erkan’ın atanması, Mehmet Şimşek Bey de bu kararınızda hemfikir mi?) Hafize Hanım’ı Mehmet Bey tanıyordu ve kendisi bu teklifi bana getirdi. Biliyorsunuz ben kadro hareketine inanırım. Yani ben bir göreve geldim ne yapıyorum, kadromla geliyorum yani bakan arkadaşlarımı seçiyorum, inceliyorum ve bununla da kalmıyorum, farklı bazı isimler varsa bunlar üzerinde de çalışmalar yürütüyorum ve buna göre de kabinemi oluşturuyorum.

HEPSİNİ SORUŞTURUYORUZ

Bu kabineyi oluştururken şu anda benim bütün bakan arkadaşlarım kendi bakan yardımcılarını benim önüme getirmişlerdir ve o bakan yardımcılarını ben kendilerinden aldıktan sonra ayrıca istihbaratla da onlar üzerinde bir çalışma yapmışımdır. Nasıldır, ne var ne yok filan... Ve aynı şekilde yurtiçinde, yurtdışında... Eğer yurtdışındaysa orada da kimdir, nedir, nasıl birisidir? Bütün bunların hepsini soruşturuyoruz.

BAŞARILARINI SÖYLEDİLER

Tabii maalesef çok garip ataklar var. Bu ataklarda da bakıyorsunuz neler uyduruyorlar, neler. Biz tabii artık yani iğnenin deliğinden çok geçtik, bunları pek yutmuyoruz ama çalışıyoruz, ediyoruz. Ve bu kardeşimizin de başarılarını bizlere ilettiler, söylediler. Yani Goldman Sachs’tan tut da oradaki bankacılık, finans sektöründeki çalışmalarına varıncaya kadar, bu durumları söylediler. Ve Merkez Bankası’nda bir de bayan yöneticimiz olsun diye düşündük.

BİZİ MAHCUP ETMEYECEKLER

Bu adımı hayırlısıyla attık. Tabii kendisine de gerekli olan beklentilerimizi söyledik. Ve inşallah bu adımlarla birlikte de gerek Hazine ve Maliye Bakanımız gerek Merkez Bankası Başkanımız bizi mahcup etmeyecekler ve hayırlısıyla güzel neticeleri de alacağız diye düşünüyorum.