‘Yeni dönem başladı’: Öğretmene de güvenlik soruşturması

Yasaya göre arşiv araştırması, ilk kez ya da yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılacak. Öğretmenlerle birlikte hâkim, savcı, kaymakam ve diplomat adayları ile polis ve askeri öğrencileri de kapsama alan yasaya göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması MİT, Emniyet ve mahalli mülki idare amirliklerince yürütülecek. Bu araştırma ve soruşturmalarda elde edilen verilerin değerlendirilmesi amacıyla Değerlendirme Komisyonu kurulacak. Bilgi ve belgeler başkasına verilip açıklanmayacak. İşlenme amacının ortadan kalkması halinde de 2 yılın sonunda silinip yok edilecek.

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