Yeni dönem başladı

Haberin Devamı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönemin ilk adımı Ankara’da atıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı getiren özel uçak dün saat 16.10’da Esenboğa Havalimanı’na indi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Veliaht Prens’i, Beştepe’de resmi törenle karşıladı. Selman’ın aracını Cumhurbaşkanlığı önündeki caddede karşılayan süvariler protokol kapısına kadar eşlik etti. Erdoğan, Selman’ı protokol kapısında karşıladı. Erdoğan ve Selman’ın yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde milli marşlar çalındı.

GÖRÜŞME 1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ



İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Selman, merdivenlerde Türkiye ve Suudi Arabistan bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Selman saat 17.00’de baş başa görüşmeye geçti. Görüşme 1 saat 40 dakika sürdü. Heyetler arası görüşme ve akşam yemeğinin ardından Veliaht Prens bin Selman saat 20.00’de Türkiye’den ayrıldı.

Ziyarette, enerji, ekonomi ve güvenlik alanında anlaşmaların imzalandığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Görüşmelerin ardından yayınlanan ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:

“Görüşmeler, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin derinliğini bünyesinde barındıran samimiyet ve kardeşlik ortamında gerçekleştirilmiştir. İlişkiler muhtelif yönleriyle ele alınmış; siyasi, ekonomik, askeri, güvenlik ve kültürel ilişkiler dahil olmak üzere ilişkilerde yeni bir işbirliği döneminin başlamasına yönelik ortak kararlılık en güçlü şekilde vurgulanmıştır. Bölgesel ve uluslararası alanda öne çıkan ve iki tarafın da önem atfettiği gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Karşılıklı ticaretin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve kolaylaştırılması imkanları ele alınmıştır.



Savunma konusunda iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacak savunma işbirliği alanlarında imzalanan anlaşmaların etkin hale getirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. İki ülkenin ve halklarının ortak çıkarlarına katkıda bulunacak ve tüm kesimlere fayda sağlayacak şekilde, bölgenin geleceğine hizmet etmek için tarihi kardeşlik temelinde işbirliğini geliştirerek sürdürme kararlılıklarını vurgulamışlardır.

Haberin Devamı

BÖLGEDEKİ KRİZLERE SİYASİ ÇÖZÜM



Turizm alanında işbirliğinin, iki ülke arasındaki turizm hareketinin geliştirilmesinin, potansiyelinin araştırılmasının ve sektörün gelişimine fayda sağlayan ortak faaliyetlerin teşvik edilmesinin önemi vurgulanmıştır.



Taraflar, bölge ülkelerinin egemenliğinin ihlal edilmemesini vurgulamışlar ve bölge ülkelerindeki tüm krizlere siyasi çözüm bulunmasına, bölgeyi gerilimden uzak tutacak ve güvenliği, istikrarı sağlayacak çalışmalara desteklerini vurgulamışlardır. İki ülke, bölgede barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması için yakın işbirliği sürdürme konusundaki kararlılıklarını vurgulamışlardır.”

Haberin Devamı

BALKONDAN ANKARA’YI TANITTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeler öncesinde Veliaht Prens Selman’ı, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin balkonuna çıkardı. İkili balkondan Ankara’yı seyrederken Erdoğan, Selman’a Ankara’yı tanıttı. İki liderin balkondaki samimi görüntüleri dikkat çekti.

KABİNE KARŞILAMADAYDI

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.