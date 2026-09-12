Yeni dolandırıcılık yöntemi: Sistem güncellemesi! Piyasanın çok altındaki ev ilanlarına dikkat

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Kentte emlakçıları hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. İddiaya göre dolandırıcılar, emlakçıları arayarak kendilerini ilan portallarının yetkilisi gibi tanıtıyor. ‘Sistem güncellemesi yapıyoruz’ denilerek gönderilen linke tıklayan emlakçıların hesapları ele geçiriliyor. Dolandırıcılar daha sonra ele geçirdikleri hesaplardan düşük fiyatlı ve cazip sahte emlak ilanları yayınlayarak vatandaşlardan kapora talep ediyor. Daha sonra aynı yöntemle bir gün sonra emlakçıyı arayıp, ilan için kapora verdiklerini söyleyip kendilerini mağdur gibi göstererek, ikinci bir hamle ile bu kez emlakçıları hedef alıyorlar.

HAYALİ BİR DAİRENİN İLANINI GİRİP ÖNCE VATANDAŞTAN KAPORA İSTİYORLAR

Adana Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Ülkü Uçar, son zamanlarda meslektaşlarından bu konuda çok ciddi şikayetler aldıklarını söyleyerek, “Özellikle çok güzel evleri, çok cazip fiyatlarla emlakçının ilan sitesine yükleyip sonrasında kaparo dolandırıcılığı yapıyorlar. Diyelim ki 30 bin liralık bir daireyi 15 bin lira olarak yazıyor. Tabii vatandaş bunu görünce kaçırmak istemiyor. ‘Hemen kapora gönderirseniz, biz size bu daireyi ayırırız’ diyorlar. Halbuki hayali bir daire, öyle bir daire yok. Emlakçı arkadaşımızın kendi sitesi üzerinden kapora dolandırıcılığı yapıldığından haberi olana kadar yarım saat içerisinde birilerini kapora üzerinden dolandırıyorlar. Sonrasında emlakçı arkadaşlarımızı ‘Biz size kapora göndermiştik’ diyerek aramalar başlıyor. Ancak arkadaşlarımızın bu kişilerle ve ilanla aslında hiçbir alakası yok. Dolayısıyla hem vatandaş hem emlakçı arkadaşımız mağdur oluyorlar. Biz hemen arkadaşlarımızı savcılığa suç duyurusunda bulunmaları yönünde yönlendiriyoruz” dedi.

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Üniversitelerin açılmasıyla birlikte özellikle öğrencilerin barınma ihtiyacının artacağını ve dolandırıcıların bunu fırsata çevirebileceğini vurgulayan Uçar, “Çok ciddi sayıda üniversite öğrencimiz kente gelecek, okullar açılacak, insanların barınma ihtiyacı var. Bunun için de ilan portallarına bakıyorlar. Vatandaşlar piyasa değerinin çok altında fiyatla yayınlanan ilanlara karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle bir gayrimenkulün değeri, çok güzel dayalı döşeli bir evde 30 bin lira iken ilanda 10-15 bin lira yazılıysa mutlaka kafalarında bir soru işareti olsun ve o ilanı doğrulamadan kesinlikle kapora göndermesinler. Emlakçı arkadaşlarımız da ‘İlan portallarından arıyoruz’ denilip link gönderildiğinde kesinlikle o linke tıklamasınlar” diye konuştu.

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‘FOTOĞRAFLAR YAPAY ZEKAYLA OLUŞTURULMUŞ GİBİYDİ’

Emlakçı Ayşe Naz Karacelil (32), “Bizi bir ilan portalından aradıklarını söylediler. ‘Sistem güncellemesi yapıyoruz, sisteme bir süre girmeyin, biz sizin sisteminizi güncelleyeceğiz, daha görünür hale getireceğiz’ diyerek konuştular. Biz de eşimle bize gelen bildirimi kabul ettik. Ertesi gün emlak sitemizde bize ait olmayan bir ilanın paylaşıldığını gördük. Bu emlak ilanının fotoğrafları da yapay zeka ile oluşturulmuş gibiydi” ifadelerini kullandı.

‘ORTADAN KAYBOLDULAR’

İlan portalını aradıklarında böyle bir güncellemeden haberdar olmadıklarını öğrendiklerini belirten Karacelil, “Bir gün içerisinde sitemizi geri aldık. Dolayısıyla hiçbir vatandaşımız mağdur olmadı. Ancak akabinde bizi bir numaradan arayıp yayınlanan ilandaki ev için bize kapora verdiklerini söyleyen bir kişi oldu. Biz de bu kişiye emniyete gittiğimizi ve eğer mağdur olduysa kendisinin de bize eşlik etmesini söyledik ve ortadan kayboldular. Böyle olunca aslında kapora verdiğini söyleyen kişinin de suçlu olduğunu ve bu dolandırıcılık durumunun içinde olduğunu fark ettik” dedi.

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“HEDEFTE EMLAK ŞİRKETLERİ VAR”

Emlakçı Süleyman Karacelil (47) de “Yeni bir dolandırıcılık ağı kurulmuş. Şu an hedefte emlak şirketleri var. Bu kişiler önce insanlarımızı ardından emlakçı esnafını dolandırmaya çalışıyorlar. Meslektaşlarımıza dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Çok şükür biz uyanık ve dikkatli davranmamız sebebiyle hiçbir vatandaşımız mağduriyete uğramadığı gibi bizler de bir mağduriyete uğramadık” diye konuştu.