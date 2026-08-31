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Yeni doğmuş bebek çöpte bulundu; 16 yaşındaki anne tutuklandı

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#Bebek#Mersin#Doğum
Yeni doğmuş bebek çöpte bulundu; 16 yaşındaki anne tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 10:58

Mersin'de bir hastanede yaşanan olay dehşete düşürdü. Tuvaletteki çöpe atılan bebek, temizlik görevlisi tarafından sağ olarak bulundu. Bebeğin annesi olduğu tespit edilen 16 yaşındaki H.E.Y. tutuklandı.

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Olay, 27 Ağustos’ta Erdemli Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Annesi R.H. ile birlikte karın ağrısı şikayetiyle acil servise giden H.E.Y., iddiaya göre, hastanenin tuvaletinde doğum yaptı. H.E.Y., dünyaya getirdiği bebeği, çöp kutusuna attıktan sonra tedaviye alındı.

Yeni doğmuş bebek çöpte bulundu; 16 yaşındaki anne tutuklandı

Bu sırada tuvalette temizlik yapan bir görevli, çöp kutusundaki bebeği fark edince durumu hastane yönetimine bildirdi. Muayenenin ardından bebek, tedaviye alındı. Ayrıca H.E.Y. ile R.H.'nin hastaneye girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni doğmuş bebek çöpte bulundu; 16 yaşındaki anne tutuklandı

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ANNE İLE KIZI GÖZALTINA ALINDI

İhbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mersin ve Erdemli Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla H.E.Y. ile annesi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilen H.E.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, annesi R.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeni doğmuş bebek çöpte bulundu; 16 yaşındaki anne tutuklandı

Öte yandan hastanede tedavisi süren bebeğin durumunun iyi olduğu, babasının da tespit edildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

 

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#Bebek#Mersin#Doğum

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