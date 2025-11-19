×
HABERLERGündem Haberleri

Yeni doğmuş bebeğini öldürüp çöpe attı! 18 yıl sonra yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2025 16:26

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğmuş bebeğini öldürerek çöp konteynerine atan E.N.Ö. (41), 18 yıl sonra tespit edilip, yakalandı.

İzmit ilçesine bağlı Yahyakaptan Mahallesi'nde 27 Mayıs 2007'de çöpte yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu. Bebeğin cenazesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü'ne ait Kimsesizler Mezarlığı’nda defnedildi. Olay faili meçhul olarak kaldı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 ay önce dosyayı yeniden açtı. Kapatılan dosyada olan tüm şüpheliler yeniden sorgulanırken, olay tarihinde toplanan deliller tekrar incelemeye alındı. 8 ay süren soruşturmada, 18 yıl önce bebeğin çöp konteynerinin içinde bulunduğu kutudaki parmak izi ile E.N.Ö.’nün parmak izi eşleşti. Soruşturma kapsamında, bebeğin annesinin E.N.Ö. olduğu tespit edildi.

İTİRAF ETTİ

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yakalanan E.N.Ö., emniyetteki sorgusunda; bebeğini kordon bağıyla boğup öldürerek çöpe attığını itiraf etti. E.N.Ö., olay tarihinde bebeğin evlilik dışı olduğunu söylerken, bebeğin babası hakkında bilgi vermedi. Bebekle DNA'sı da eşleşen E.N.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

