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Yeni doğmuş bebeği klozete bıraktı! Rus kadın ve arkadaşı gözaltına alındı

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#Bebek#Antalya#Klozet
Yeni doğmuş bebeği klozete bıraktı Rus kadın ve arkadaşı gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 07:22

Antalya Havalimanı'nda klozet içine yeni doğan bebeği bırakan Rus kadın ile arkadaşı gözaltına alındı.

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Antalya Havalimanı’nda akşam saatlerinde bir engelli tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından klozet içerisinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. İhbar üzerine gelen polis tarafından yapılan araştırmada, bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı E.B. tarafından terk edildiği tespit edildi.

Olayın ardından bebeği terk eden E.B.'nin, Rusya vatandaşı arkadaşı E.B. ile birlikte hızlı bir şekilde pasaport kontuarlarına giderek ülkeden çıkış işlemlerini yaptırdığı belirlendi. Moskova’ya gitmeye hazırlanan E.B. ile birlikte olan diğer Rus vatandaşı da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yeni doğan bebek de sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

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#Bebek#Antalya#Klozet

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