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Yeni doğan yoğun bakımında tesisat patladı:  Bir bebek hayatını kaybetti

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#İstanbul#Bakırköy#Hastane
Yeni doğan yoğun bakımında tesisat patladı:  Bir bebek hayatını kaybetti
Fatma AKSUAli Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 07:00

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin tavanından geçen sıcak su tesisatı patladı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 bebek tahliye edildi. Sağlık durumu kritik olan bebeklerden biri tahliye sonrası can verdi. Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi yönetimi de konuyla ilgili Hürriyet’e şu bilgileri aktardı: “Bebeklerin sıcak sudan ya da buhardan bir etkilenme durumu olmadı. Personelimizde ya da hastalarımızda yanık ya da ona benzer bir durum yok. Biraz olaydan bağımsız, sağlık durumu zaten kötü olan bir çocuk hastayı kaybediyoruz. Diğer kritik bebekler de şu anda takip ediliyor.”

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İstanbul’da dün gece yarısı  00.02’de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne bağlı Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesi koridorunun tavanından geçen sıcak su borusu patladı. Delinen borudan fıskiye tarzında fışkıran 70 santigrat derecedeki sıcak su, alçıpan asma tavanın dökülmesine neden oldu. Koridor ve çocuk yoğun bakım ünitesinin içerisindeki 21-22 derece olan sıcaklık, sıcak suyla temas edince,  ortalık buhar alanına dönüştü ve görüş alanı kısıtlandı.

8 BEBEK TAHLİYE EDİLDİ

Borunun patlaması sonrası hastanedeki nöbetçi doktor ve hemşireler hemen çocukların başına koşup, teknik ekibe ve itfaiyeye haber verdi. Gece 00.11’de ihbar alan itfaiye de olay yerine gelerek bebeklerin taşınmasına yardım etti. Hastane personeli ve itfaiye, servisteki 8 bebeği başka bir bloka taşıdı. Teknik ekip de boruya müdahale edip sıcak su tesisatına kapattı. Bebeklerden 3’ü mekanik ventilasyona bağlı ve diğer 5 bebek kendi solunumuyla tedavisine devam ediyordu. Ancak, durumu kritik olduğu belirtilen 800 gram civarındaki pramatüre bir bebek taşınma sonrası vefat etti. Diğer bebeklerin ise yedek tutulan yeni doğan ünitesinde normal stabil tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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#İstanbul#Bakırköy#Hastane

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