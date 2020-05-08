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Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Yeni Danıştay Başkanı Yiğit

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
Yeni Danıştay Başkanı Yiğit
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Danıştay Başkanlığı’na, koronavirüs önlemleri altında dün yapılan seçimde 8. Daire üyesi Zeki Yiğit (55) seçildi.

Yiğit, Danıştay’ın 24. başkanı oldu. Yiğit, dört yıl başkanlık görevini sürdürecek. 5 Mayıs’taki seçimde beş aday yarıştı. Seçimin 9 turu ve 34. oylamada Yiğit 65 oya ulaştı.

ODASINDA BÖCEK BULUNMUŞTU

2011’de, Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcısıyken Danıştay üyeliğine seçilen Yiğit, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yasadışı dinlediği isimler arasındaydı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin değişmesi referandumunda mühürsüz oy pusulaların kabul edilmesi ve İstanbul seçimlerinin tekrarı yönünde oy kullanmıştı. Yeni Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 1965 yılında Zonguldak Alaplı’da doğdu. Evli ve dört çocuk babası.

 

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Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
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