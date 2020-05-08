Yeni Danıştay Başkanı Yiğit

Yiğit, Danıştay’ın 24. başkanı oldu. Yiğit, dört yıl başkanlık görevini sürdürecek. 5 Mayıs’taki seçimde beş aday yarıştı. Seçimin 9 turu ve 34. oylamada Yiğit 65 oya ulaştı.

ODASINDA BÖCEK BULUNMUŞTU

2011’de, Adalet Bakanlığı müsteşar yardımcısıyken Danıştay üyeliğine seçilen Yiğit, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) yasadışı dinlediği isimler arasındaydı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin değişmesi referandumunda mühürsüz oy pusulaların kabul edilmesi ve İstanbul seçimlerinin tekrarı yönünde oy kullanmıştı. Yeni Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 1965 yılında Zonguldak Alaplı’da doğdu. Evli ve dört çocuk babası.