Yeni ‘Cem Karaca’lar yetişiyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, geçen yıl başlattığı proje kapsamında, yetenekli çocukların erken yaşta keşfedilip sistemli bir müzik eğitimi alabilmeleri için müzik ilk ve ortaokulları açmaya başladı. İlk uygulama Ankara’da ilkokul, ortaokul ve lise kademelerini kapsayacak şekilde hayata geçti. Ardından İstanbul’da ve şimdi de İzmir’de okullar açıldı.

YETENEK SINAVIYLA ALIYOR

Bunlardan biri de Cem Karaca Müzik Ortaokulu... Şimdilik okulun 15 kişilik iki şubesinde sadece 5’inci sınıf öğrencileri bulunuyor. Kız öğrenciler erkeklere göre daha fazla. Müziğe küçük yaşta gönül veren iki engelli öğrenci de bu okulda eğitim alıyor. Ancak bu okulda öğrenci olmak için müziğe gönül vermiş olmak ya da heves etmek yeterli değil. Aynı zamanda yetenek de gerekli. Öğrenciler bu tematik ortaokullara yetenek sınavı ile girebiliyor.

Okulda öğrenciler sadece müzik dersi görmüyor. 5’inci sınıf müfredatı eksiksiz işleniyor ayrıca şan dersinden işitsel okumaya kadar teorik ve pratik birçok ders işleniyor. Okul Müdürü Derya Kıyak Akkoç, şu bilgileri verdi: “Okulumuzda sanatla büyüyen, akademik olarak eksiksiz, kültürüne bağlı ama evrensel değerlere de açık bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bizim amacımız vatanına, milletine, kültürüne bağlı; müziği yaşamının merkezine koymuş sanatçılar yetiştirmek.

Okul Müdürü Derya Kıyak Akkoç

TÜRK VE BATI MÜZİĞİ BİRLİKTE

Çocuklarımız Türkçe, matematik, fen, İngilizce, sosyal bilgiler gibi dersleri diğer ortaokullarla aynı saatlerde alıyor. Akademik olarak hiçbir eksiğimiz yok. Müzik eğitiminde ise öğrencileri hem Batı müziği hem de Türk müziği enstrümanlarıyla tanıştırıyoruz. İlk yıl ‘çalgı toplulukları’ dersinde öğrenciler bağlama, kanun, kabak kemane, ney, tambur, lafta gibi enstrümanları tanıyor. Ardından kendi bireysel çalgılarını seçecekler.

Çocuklarımız Batı enstrümanlarıyla büyüyorlar bu sebeple Türk müziği enstrümanlarına yabancılar. Biz onları tanıtarak seçimlerini özgürce yapmalarını istiyoruz. Amacımız sadece Batı müziği ya da sadece Türk müziği değil. İkisini birleştirerek kültürümüzü yaşatmak. Cem Karaca’nın yalnızca şarkılarını değil değerlerini de yaşatmayı amaçlıyoruz.”

YETENEK SINAVINDA NEYE BAKILIYOR

Okula öğrenci kabulü yetenek sınavıyla yapılıyor. Piyano sınavı 12 puan üzerinden değerlendiriliyor ama ölçüt yalnızca çalınan parçanın kalitesi değil. Çocuğun nota geçişleri, el–el ve el–kol koordinasyonu, pedal basma tekniği, ritim duygusu ve kulak işitme becerisi de inceleniyor.