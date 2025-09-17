Yeni bir yağışlı sistem geliyor! Meteoroloji uyardı: Bu gece başlıyor, kuvvetli olacak | İşte sağanak beklenen iller

Haberin Devamı

Yurt geneli Balkanlardan gelecek soğuk hava sisteminin etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların 12 derece birden düşmesini beklerken bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısında bulundu. Karadeniz kıyılarında ise sel riski var. Öte yandan rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE YENİ BİR YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİ ALTINA GİRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, "Trabzon, Rize, Artvin çevreleri ile çarşambayı perşembeye bağlayan gece Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışlar görülecek." dedi.

Tekin, perşembe günü itibarıyla Türkiye'nin yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların görüleceğini belirtti.



Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Mersin, Adana, Hatay ve çevrelerinde yağışların görüleceğini kaydeden Tekin, "Özellikle perşembe günü Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük ve Ordu çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak." diye konuştu.

Tekin, perşembe günü Batı ve Orta Karadeniz ile Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceğini bildirdi.

Cuma günü ise yurdun kuzey ve doğu kesimleri ile Hatay ve Adana çevrelerinde yağışların devam edeceğini belirten Tekin, Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

Yağışlı sistemin hafta sonu etkisini azaltacağını aktaran Tekin, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklığının perşembe günü itibarıyla hissedilir derecede (6-12 derece) düşeceğini söyledi.

MEGA KENTTE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Ankara ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, havanın parçalı ve az bulutlu olacağını aktardı.

Başkentte hava sıcaklığının perşembe 23, cuma günü ise 20 dereceye kadar düşeceğini bildiren Tekin, İzmir'de üç gün boyunca hava sıcaklığının 29-31 derece arasında seyredeceğini ifade etti.

İstanbul'da ise çarşambayı perşembeye bağlayan gece itibarıyla Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde yağışların olacağını dile getiren Tekin, perşembe ve cuma günü mega kent genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini söyledi.

AKOM yapmış olduğu açıklamada "Hafta sonuna kadar bölgemizde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havanın etkisiyle, rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli eseceği, beraberinde yerel sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülmektedir. Perşembe günü itibaren sıcaklıklar düşecek" ifadelerine yer verildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

İstanbul: kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 31

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Az bulutlu ve açık 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35