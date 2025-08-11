×
Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcaklık 44 dereceyi aşacak | Meteoroloji o ilçeleri uyardı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 16:56

 İzmir'de termometreler 42 dereceyi gösterdi; sıcaktan bunalanlar ağaçların gölgesinde serinledi. Meteoroloji, Ege Bölgesi'ndeki illerin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin açıklayıp, uyardı. Kentte, 17 Ağustos tarihine kadar hava sıcaklığı yüksek seyredecek.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün tahminine göre bugün hava sıcaklığı 42 dereceye ulaşırken, yarın ise 41 derece olması bekleniyor. Haftanın diğer günleri ise sıcaklık 38 ile 36 derece arasında değişeceği, hafta sonuna kadar ise 34 dereceye kadar düşeceği tahmin edildi.

Hafta boyunca en yüksek nem oranı ise 57 ile 62 oranında değişecek. Kent merkezlerinin yanı sıra Tire, Beydağ, Kiraz, Ödemiş gibi iç ilçelerde öğlen saatlerinde hava sıcaklığının 44 derecelere kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

'GENÇLER BİLE SICAĞA DAYANAMIYOR'

Vatandaşlardan Yusuf Özcan (39), mecbur kalmadıkça dışarı çıkmadığını belirtip, "İşlerimi ya sabah halletmeye çalışıyorum ya da akşam çıkıyorum. Çünkü sıcaklar bayağı bir rahatsız ediyor. Dışarıya çıktığımızda da çoğunluk gölgede duruyoruz. İzmir'de yine biraz olsun ağaç var. Fuar alanı daha serin oluyor. Oradan yürümeye çalışıyoruz. Ancak bazı otobüslerde klima çalışmıyor. Bu çok üzücü bir durum. Gençler bile dayanamıyor, yaşlı, hamile veya engelli vatandaşlarımızı düşünmek lazım" dedi.

'ÇINAR AĞAÇLARININ DİPLERİNDE SERİNLEMEK İÇİN TOPLANIYORUZ'

Emekli Doğan Dikeci (65) ise evden pek fazla çıkmadığını, çıktığı zaman ise kahvehane gibi serin yerleri tercih ettiğini söyledi.

Ersan İlçi (70) de "Hava çok sıcak biz de bu çınar ağaçlarının diplerinde serinlemek için toplanıyoruz. Yaşlılarımızla sohbet ediyoruz. Evler durulmuyor çok sıcak. Sıcaktan korunmak için deniz havası alıyoruz" diye konuştu.

Ahmet Tokat (64) ise "Hava çok sıcak. Tansiyon hastasıyım, fazla güneşe çıkmıyorum. O nedenle arkadaşlarımla gölgede oturup sohbet ediyorum. Çok bunaldık" ifadelerini kullandı.

