Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! 'Çok büyük bir risk var' diyerek uyardı! Ankara dahil bu iller sıcaktan kavrulacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 26 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yurt geneli yeni ve etkili bir sıcak hava dalgasının altına girecek.

HAFTA SONU SICAK HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

AKOM'dan yapılan uyarıda "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Afrika kökenli sıcak hava dalgası etkili olmaya devam ederken aralıklarla kuvvetli şekilde esen kuzeyli rüzgara rağmen sıcaklıkların 33 ve 37 derece aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor" ifadelerine yer verildi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurdun büyük bir bölümünde yağış beklenmediğini ancak cumartesi Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinde kısa süreli yağışların görüleceğini kaydetti.

Tekin, hafta sonu sıcaklıkların başkentte 35 dereceye, pazartesi günü ise 40 dereceye kadar çıkmasının beklendiğini, sıcaklığın İstanbul'da 34 ila 36 derece, İzmir'de ise 40 ila 41 derece civarında seyredeceğini belirtti.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney, Orta Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Ege Bölgesinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'nın güney, Orta Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri ile Ege Bölgesinde yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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26 Temmuz Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü mevsim normallerinin üstüne çıkacağı tahmin edilen hava sıcaklıkları, 2 Ağustos Cumartesi gününe kadar süreceğini belirtti.

SICAKLIKLARIN 46 DERECEYE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Sıcaklığın 4 ile 8 derece artması bekleniyor. Önümüzdeki hafta sıcaktan kavrulacak iller arasında; Ankara’da 40, İstanbul'da 35 ve İzmir'de 40 derece Antalya'da termometreler 38 dereceye kadar çıkacak. En yüksek değer olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 46, Batman'da 46, Mardin ve Siirt'te 44, Şırnak'ta ise 42 derece civarında olması bekleniyor.

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Mevsim normalleri üzerindeki sıcak havalar nedeniyle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar ile kronik rahatsızlığı olanların açık alanda bulunmamaları ve güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

"ÇOK BÜYÜK RİSK VAR"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Ankaralılar Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri dışarı çıkmasın diyerek canlı yayında şu ifadelerle uyarıda bulundu;

"Antalya ve Ege bölgesinin büyük bir kesiminde Ege bölgesinin iç kesimlerinde çok sıcak bir hava var yani 44 dereceye çıkan bir hava var. Manisa Aydın civarlarında Antalya’nın gene doğusunda ve batı ilçelerinde 42 dereceye kadar ulaşacak sıcaklıklar var. Yarından itibaren Antalya’da sıcaklık aşağıya iniyor. Orman yangınlarının çoğu öğlen saatlerinde çıkar. Nem önemli bir faktör orman yangınlarında.

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Ege Bölgesi ve Akdeniz, Mersin’den Antalya’ya çok büyük bir risk var. Bu risk bugün için devam ediyor ama yarından itibaren yeni bir sıcak hava geliyor. Yeni bir sıcak havada yarından itibaren Pazartesi, Salı ve Çarşamba'ya kadar devam edecek ama bu sefer İstanbul’da değil de Anadolu’nun içini kavuracak yani iç Ege, Anadolu ve iç Anadolu, Akdeniz’in kuzey kesimlerinde etkili olacak. Ankaralılar hemen söyleyelim pazartesi salı ve çarşamba dışarı çıkmasınlar çünkü sıcaklık 40 dereceyi geçecek.

31 KENTTE SICAKLIK REKORU KIRILDI

Ülke genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgasıyla, dün tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı. Daha önce Türkiye'de en yüksek sıcaklık 2023 yılında Eskişehir Sarıcakaya'da 49,5 derece olarak ölçülürken, Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün ölçülen 50,5 derece yeni rekor oldu.

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Geçen hafta ülke genelinde hava sıcaklıkları yüksek seyrederken dün birçok noktada sıcaklıklar pik noktalara ulaştı, bazı noktalarda rekor kırıldı.

Sıcaklıklar, Şırnak, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Antalya, Adıyaman, Muğla, Hatay, Kahramanmaraş, Aydın, İzmir, Denizli, Adana, Bingöl, Elazığ, Manisa, Burdur, Balıkesir, Eskişehir, Tunceli, Edirne, Mersin, Malatya, Uşak, Çanakkale, Osmaniye ve Muş'ta gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının sahil kesimlerinde 3 ila 6 derece, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun doğusunda 4 ila 8 derece, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 7 ila 12 derece mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.