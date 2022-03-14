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Yeni bir sayfa buluşması

#Erdoğan#Miçotakis#RUSYA
Yeni bir sayfa buluşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi gereği konuşuldu. Erdoğan, yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye’nin attığı adımları vurguladı. Erdoğan BM Genel Sekreteri’yle de görüştü. BM’den barış çabalarına teşekkür geldi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasındaki görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

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AVRUPA’DA YENİ GÜVENLİK MİMARİSİ

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan’ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilen görüşmede, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde duruldu.

Anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı. İki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımlar da konuşuldu.

Yeni bir sayfa buluşması


Erdoğan, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmak hedefiyle Türkiye’nin attığı adımlara değinerek; Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç gibi konularda da ilerleme sağlama ve ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıma inancını koruduğunu ifade etti. Sorunların samimi diyalogla çözülebileceğini belirten Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini dile getirdi.

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MİÇOTAKİS: TEMELLERİ ATTIK

Yunan Başbakanı Miçotakis, görüşmenin olumlu geçtiğini vurguladı. Türk-Yunan sorunlarının bir anda halledilemeyecek kadar büyük olduğunu, özellikle ekonomi olmak üzere pozitif bir gündemin tesis edilmesine ağırlık verdiklerini söyleyen Miçotakis, “Son derece açık ve samimi bir görüşmeydi. İlişkilerimizin iyileşmesi ve şu anda karşı karşıya bulunduğumuz önemli sorunlarda (Ukrayna savaşı) işbirliği temellerini attık” dedi. Yunan hükümet kaynaklarına göre askeri heyetlerin nisan ayında Ankara’da toplanmasına mutabık kalındı.

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BM’DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes için yoğun çaba sarf ettiklerini, insani yardım ve tahliyeler konusunda da gayret gösterdiklerini belirtti.

Guterres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk girişimleri, barışa katkı çalışmaları ve diplomatik çabaları dolayısıyla teşekkür etti.

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