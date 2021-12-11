'Yeni bir göç yükünü kaldıramayız'

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Erdoğan, özetle şu mesajları verdi:

160 ÜLKEYE YARDIM

- “İnsanlık olarak son iki yıldır şimdiye kadar 5 milyonu aşkın kişinin hayatına mal olan büyük bir salgınla mücadele ediyoruz... Demokrasi, hak, hukuk ve adalet dersi verenler kendi sınırları dışındaki dramlara kulaklarını tıkarken, biz elimizdeki tüm imkânları dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya hassasiyet gösterdik. İhtiyaç halindeki 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık. 11 ülkeye aşı tedarikinde bulunduk.

FİLİSTİN DEVLETİ

- Filistin meselesi hepimizi bir araya getiren, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın da kurulmasına vesile olan yapı taşlarından birisidir. İkinci Dünya Savaşı’nda Avrupa’daki Yahudilere yönelik soykırımın bedelini bugün Filistinlilere ödetmek haksızlıktır, vicdansızlıktır. En büyük gayemiz Filistin’de kalıcı barış ve istikrarın tesisidir. Bunun yolu da 1967 sınırlarında başkenti Kudüs-ü Şerif olan bağımsız ve egemen toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin Devleti’nin kurulmasıdır.

- Afgan halkına sırtımızı dönme veya bu ülkede yaşanan insani drama gözlerimizi kapatma lüksümüz yoktur. Afganistan’daki gelişmelerin göç akını riskini arttırdığı malumunuzdur. Halihazırda 3.6 milyonu Suriye’den gelenler olmak üzere yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz, yeni bir göç yükünü taşıyamaz.

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- Farklı kökenlerden 35 milyon Müslüman’ın yaşadığı Avrupa’nın kardeşlerimiz için bir toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz. Bu süreçte dindaşlarımızın yanı sıra, daha önce benzer zulümler yaşamış Musevileri, yabancı nefretine maruz kalan göçmenleri, meselelere akıl ve vicdan penceresinden bakan Hıristiyanları da yanımıza almalıyız. Farklılıklarımız olabilir, görüş ayrılıklarımız olabilir. Ancak mesele tüm insanlığın barış ve huzuru ise bize düşen safları büyütmektir.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, konferansta katılımcılarla birlikte fotoğraf çektirdi.

BATI, ÜÇ MAYMUNU OYNADI

Erdoğan konuşmasında Batı dünyasına şu eleştirilerde bulundu:

“Suriye krizi, Batılı ülkelerin mültecilere yönelik ayrımcı, gayri insani tutumlarını göstermesi açısından gerçekten ibretliktir. Bu sene 10’uncu yılını geride bırakan bu kriz karşısında Batı dünyası hep üç maymunu oynadı. Hatta DEAŞ’la mücadele kılıfı altında PKK, YPG gibi terör örgütlerini desteklemekten çekinmediler. Ülkemize verdikleri yardım sözlerinin önemli bir kısmını da şimdiye kadar yerine getirmediler. Şayet Suriye’de 1 milyona yakın kişi hayatını kaybetmiş, 12 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kalmışsa, bunda rejimin ve terör örgütlerinin saldırıları kadar Batı dünyasının riyakârlığının da payı vardır. Bugün 73’üncü yılına ulaştığımız İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde kayıtlı haklar 10 yıldır Suriyelilere çok görülmüştür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Suriye krizinde sorumluluklarını yerine getirmeyerek büyük bir hayal kırıklığına dönüşmüştür.”

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İRAN MECLİS BAŞKANI’NI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Meclis Başkanı Muhammed Bager Galibaf’ı Dolmabahçe’de kabul etti. Görüşme İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı’nın açılış oturumunun ardından basına kapalı olarak gerçekleşti.