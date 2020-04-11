Yeni bir dünya olacak

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları, Dönem Başkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in çağrısıyla COVID-19 ile mücadele gündemiyle dün olağanüstü toplandı. Videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıya üye ülkelerin devlet başkanlarıyla birlikte Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının açılışında kısa bir konuşma yaptı ve konuşmasında özetle şunları söyledi:

SALGINA HAZIRLIKLI YAKALANDIK

Son 17 yılda, sağlık alanına yaptığımız yatırımlar sayesinde hamdolsun salgına nispeten daha hazırlıklı yakalandık. Kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanı sıra kardeşlerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Sizlerden gelen talepleri öncelikli olarak değerlendiriyoruz.

BAKANLARIMIZ ALIŞVERİŞ YAPSIN

Konsey üyeleri arasında da gerekli yardımlaşma ve dayanışmanın tesis edildiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu minvalde, sağlık bakanlarımızın da videokonferanslar gerçekleştirerek, görüş, bilgi, veri ve tecrübe alışverişinde bulunabileceklerini düşünüyorum.

25 BİN VATANDAŞIMIZI GERİ GETİRDİK

64 ülkeden 25 binden fazla vatandaşımızın ülkemize geri dönüşlerini temin ettik. Sizlere de Türkiye’de bulunan vatandaşlarınızın tahliyeleri için uçak seferleri noktasında gerekli kolaylıkları gösterdik, gösteriyoruz. Türk vatandaşlarının tahliyeleri kapsamında, sizlerin de esneklik sağlayacağınıza inanıyorum.

VİRÜSLE SAVAŞI KAZANACAĞIZ

Allah’ın izniyle, koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle mücadelemizi sürdürürken, diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız. Sağlıktan ticarete, ekonomiden toplumsal psikolojiye, gelişmelere bütüncül şekilde yaklaşmalı, işbirliği alanlarını tespit ederek, gerekli adımları süratle atmalıyız.”

KUTADGU BİLİG’DEN ALINTIYLA BİTİRDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan videokonferans konuşmasını Yusuf Has Hacib’in ünlü Kutadgu Bilig eserindeki şu tavsiye ile bitirdi: “İnen yükselir, yükselen iner. Parlayan söner ve ilerleyen durur. Bu sıkıntılı dönemler de bitecek. Çok daha aydınlık ve huzurlu günler bizleri kucaklayacaktır.”

KİMLER KATILDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in öncülük yaptığı toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev, Kırgız Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev ile DSÖ Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus katıldı.

DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞINI ORTA ASYA’YA UZATABİLİRİZ

Erdoğan “Türkiye ile Azerbaycan ve Gürcistan arasında yük taşımacılığı için kullanılan demiryolu taşımacılığını, Orta Asya’ya uzatabiliriz” diyerek şöyle devam etti: “Bakü- Tiflis-Kars ek günlük 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Kapanan karayolu geçişleri nedeniyle Azerbaycan ve Kazakistan Türk taşımacıları açısından önemli bir transit güzergâh haline gelmiştir. Ro-ro hatlarındaki ücretlerde indirim, ilave geçiş belgelerinin temini, geçiş ücretlerinin mütekabiliyet çerçevesinde kaldırılması, özellikle önemli.”





GÜÇLÜ DESTEĞİNİZE MİNNETTARIZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) liderlerlerine, yeni tip koronavirüs salgını konusunda gösterdikleri dayanışma ve yardımlaşma için teşekkür etti. COVID-19 konusunda yaptıkları kapsamlı hazırlık ve müdahale planları, aralarında tıbbi malzeme ve finansal destek sağlayarak dayanışma göstermelerinden dolayı Türk Konseyi liderlerine teşekkür eden Ghebreyesus, “DSÖ, güçlü desteğinize minnettardır. Bu ortak tehdidin birlikte üstesinden gelmeyi umuyoruz” dedi.

ACİL DURUMLARDA İRTİBAT KURALIM

“Salgın acil durumlarda bu alanın kesintisiz bir şekilde işletilmesinin gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Tüm bu meselelerin ele alınması amacıyla, ulaştırma ve ticaret bakanlarımızın videokonferans yöntemiyle bir araya gelmesini teklif ediyorum.”

ULUSAL KRİZ MERKEZLERİMİZ İŞBİRLİĞİ YAPSIN

“Salgınla ilgili ve sonrası döneme dair stratejiler üretmek amacıyla, ulusal kriz merkezlerimiz arasında bir eşgüdüm oluşturulmasını öneriyorum. Bu konseyimizin küresel çapta ağırlığını arttıracaktır.”