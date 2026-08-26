"Yeni bir dönemin kapıları açılacak"

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 955. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki etkinlik alanında düzenlenen programda konuştu. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın da katıldığı programda özetle şunları söyledi:

“Anadolu’yu yurt kılan şehit ve gazilerimizin her birinin ruhları şad olsun. Buradaki akıncı beylerinin, gaza erlerinin, komutanların, cümle ecdadın mekanı cennet olsun. Malazgirt Zaferi’nden İstanbul’un fethine, Çanakkale’den Milli Mücadele’ye, terörle mücadeleden 15 Temmuz destanına, bin yıldır bu aziz vatan için, bu asil millet için canlarını veren cümle şehitleri bugün bir kez daha rahmetle anıyorum. Bugün burada olduğu gibi, ecdadın hatırasına sahip çıkan, birliğimize, beraberliğimize dört elle sarılan herkesten Allah razı olsun diyorum.

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Aynı devleti, aynı milleti müdafaa edenler işte buradadır. Aynı vatanı, aynı bayrağı, aynı mefkureyi namus bilenler işte buradadır. Aynı istikbalin, aynı hedefin, aynı ümidin peşinden gidenler işte buradadır. Türk’üyle, Kürt’üyle, Arap’ıyla, Alevi’siyle, Sünni’siyle omuz omuza verenler işte buradadır.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN ŞAFAĞI

Millet olarak bu destana inşallah yenilerini eklemekte kararlıyız. 86 milyonun kardeşlik mürekkebini tek bir sayfada, Ahlat’ta olduğu gibi tek bir terkipte birleştirmek için canla başla çalışıyoruz. Şundan kimsenin şüphesi olmasın, büyük ve güçlü Türkiye’nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şehit ve gazilerin mukaddes emanetini hep birlikte omuzlayacak, Türkiye’yi çok daha güçlü yarınlara taşıyacağız.

2 SENE ÖNCE İŞARET FİŞEĞİNİ VERMİŞTİK

2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz Terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz de güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephenin direnci de artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye'yle ve Türk milletiyle birlikte coğrafyadaki tüm kardeş halklar kazanacak.

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HESAPLARINIZI BİLİYORUZ BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZSİNİZ

Bunun kimleri rahatsız ettiğini, endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz, bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan, kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var. Hepsinden önemlisi alemlerin Rabb'i olan Cenabıallah'ın da bir hesabı var. O hesap eninde sonunda galip gelecek.

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KAN TÜCCARLARI KAYBEDECEK

Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak. Kimsenin tereddüdü olmasın büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür, Türkiye Yüzyılı'nın inşası başlamıştır.”

BAHÇELİ: MALAZGİRT MAZİMİZ TÜRKİYE İSTİKBALİMİZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Malazgirt Meydan Muharebesi Zaferi’nin 955’inci Yıldönümü’ne ilişkin mesajında özetle şunları vurguladı: “Horasan’dan kopup Pasinler’de kuvvet bulan, Malazgirt’te büyük bir zaferle Anadolu’nun bağrına yürüyen Türk iradesinin hükmü silinmeyecek; bu toprakların üzerinde yükselen ezan, dalgalanan ay yıldızlı al bayrak ve yaşayan Türk devleti, o kutlu günün çağlar ötesindeki şahidi olmaya devam edecektir. Sultan Alparslan’ı, onunla aynı safta şehadeti göze alan aziz neferlerini; Anadolu’yu fetihle açıp iskanla kökleştiren, imarla mamur eden, adaletle yaşatan ve devlet-i ebed müddet şiarıyla yurda dönüştüren muhterem ecdadımızı rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bahtımızdır. Türk milletinin bahtı daima açık olsun.”

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Bahçeli’yle Selçuklu Kabristanı’nda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli birlikte Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret edip dua okudu.

ZAFER HAFTASI MESAJI: CUMHURİYETİMİZLE TAÇLANDI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ‘26 Ağustos Zafer Haftası’ mesajında şöyle dedi: “Malazgirt Zaferi’nin kazanıldığı ve Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlandığı ağustos ayının son haftasını Zafer Haftası olarak kutluyoruz. Aziz milletimizin 1071’de Malazgirt’te başlattığı şanlı yürüyüş, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen kazanılan başarıların ardından, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. Bu azim dolu mücadele, aziz milletimize aydınlık bir geleceğe ulaşma yolunda önemli hamleleri hayata geçirme gücünü vermiş; Cumhuriyetin ilanının ardından hızla ilerleme ve gelişme yolunda önemli adımlar atılmıştır. Topraklarımızı vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin tüm dünyaya örnek olan mücadele azmi, Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir. Bu azim, şimdi de Türkiye Yüzyılı hedefiyle gelişen ve her geçen gün büyüyen Cumhuriyetimizde yaşamaktadır. Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarını ve vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

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HASAN DEDE SAVAŞ KIYAFETİYLE

DENİZLİ’den Bitlis'in Ahlat ilçesine giden 72 yaşındaki Hasan Keskin, giydiği temsili savaş kıyafeti ve elindeki savaş aletiyle Malazgirt Zaferi'nin 955. yıldönümü etkinliklerinde büyük ilgi gördü. Vatani görevini 1974'te Muş'un Malazgirt ilçesinde yapan Hasan Keskin, o yıldan sonra Sultan Alparslan'a duyduğu sevgiyi ve Malazgirt ruhunu yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alana girişinde binlerce vatandaş tarafından ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılandı. Erdoğan'ın hitabı sırasında kürsünün yanında, tarihteki Türk askerlerini ve savaşçılarını simgeleyen geleneksel zırh ile kıyafet giymiş nöbetçiler yer aldı.