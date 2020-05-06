Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı, “Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu”na göre, dün 33 bin 283 test yapıldı, 1832 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 129 bin 491 oldu. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 1338’e, entübe hasta sayısı da 707’ye geriledi. Dün 5 bin 119 kişi daha iyileşti, iyileşen toplam hasta sayısı 73 bin 285’e ulaştı.

VEFAT SAYISI DÜŞTÜ

Bakan Koca da Twitter’daki mesajında, “Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız” dedi.