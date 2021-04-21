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Haber Giriş: 21.04.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Yeni bakanlar yemin etti... Kabineye giren 3 yeni isim göreve başlıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM'de yemin etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Genel Kurulda, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinden sonra Cumhurbaşkanlığının bakanlıklara dair atamaları içeren tezkeresi okundu.

Tezkerede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş'un atandığı belirtildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, tezkerenin okunmasının ardından bakan olarak atanan İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un, milletvekilliğinin sona erdiğini bildirdi.

Tezkerenin okunmasının ardından Yanık, Bilgin ve Muş, milletvekillerinin alkışları eşliğinde ayrı ayrı kürsüye gelerek ant içti.

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