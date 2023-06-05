Yeni bakandan yeni anayasa mesajı

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Bozdağ, “görevi rahatlık” ile Tunç’a devrettiğini belirterek, özetle şöyle dedi: “Bugün görevi değerli arkadaşım Yılmaz Tunç Beyefendi’ye, gerçekten gönül rahatlığıyla değerli kardeşime emanet ediyorum. Yılmaz Tunç Bey, Meclis’imizde, partimiz içinde ortaya koyduğu başarıyla, bugüne kadar Adalet Komisyonu’nda üye olarak, başkan olarak, Meclis’imizde Grup Başkanvekili olarak verdiği hizmetlerle zaten adalet politikalarının görünmez yardımcılarındandı. Bakanlıkta olup bitenlere vakıftır, haberdardır. Önümüzdeki politikaları etkin şekilde uygulayacaktır.”

SESSİZ DEVRİMLER

Bakan Tunç da özetle şunları söyledi: “Bugün nöbet değişimini gerçekleştiriyoruz. Seçim süreci boyunca bizleri destekleyen Türkiye Yüzyılı’nı başlatan aziz milletimize de çok teşekkür ediyorum. 21 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yönetim ve siyaset anlayışımızın temelinde hep adalet vardı, adaletin temelinde de insan vardır. Bu anlayışla ülkemizde demokrasimizin güçlenmesi ve hukuk devletinin tahkimi yolunda çok önemli reformlara imza attık. Temel kanunlarımızın yenilenmesinden adalet teşkilatımızın fiziki ve teknik altyapısının kapasitesinin güçlendirilmesine varıncaya kadar, insan haklarının önündeki engellerin kaldırılmasından vesayetçi anlayışın ortadan kaldırılmasına sessiz devrim sayılacak icraatlara 21 yıl boyunca imza attık. Çok önemli mevzuat değişiklikleri ve uygulamaları milletimiz için hayata geçirdik. Şimdi inşallah 28’inci dönem parlamentomuzda bir yeni anayasa, demokratik sivil anayasa ile ilgili olarak da bir uzlaşmanın sağlanması en büyük temennimiz olacaktır.”