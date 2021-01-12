Yeni Ay ne anlama geliyor, ne zaman gerçekleşecek? İşte yeni Ay’ın burçlara etkisi

Yeni ay, astronomide Ay'ın evrelerinden ilkidir. Ayın büyümeye başlayıp dolunaya kadar olan yaklaşık 14 günlük bir zaman dilimidir. Dünya'dan bakıldığında Ay ile Güneş aynı tutulum boylama sahip olduğunda meydana gelir. Ay, bu aşamada görünmezdir.



2021’in ilk yeni Ay’ı 13 Ocak’ta, 23 Derece Oğlak burcunda meydana gelecek. Yeni Ay’ın etkisi 12 gün sürecek.



YENİ AY’IN BURÇLARA ETKİSİ



Uzman Astrolog Aygül Aydın yeni Ay’ın burçlar üzerindeki etkisini de köşesine taşıdı.

Koç

Kariyer alanınızda yeni bir yapılanmaya doğru yol almaya hazırlanıyorsunuz. Var olan işinizle ilgili ya da yeni bir fırsatla ilgili süreçlerinizi çok iyi gözlemleyin. Bugünden sonra bazı şeylerin eskisi gibi olmadığını, olmayacağını fark edeceksiniz. Alacağınız kararlar, başlatacağınız yeni organizasyonlarla toplumda güneş misali fark edilip aydınlık ve ilham vereceğiniz günlerin kapısı aralanıyor.

Boğa

Yaşam felsefenizde değişime uğraması gereken düşüncelerinizi artık yıkmanız gerektiğini net bir şekilde görüyorsunuz. İlişkileriniz ve maddi kaynaklarınızla ilgili beklediğiniz haberler kulağınıza gelebilir. Yaşayacağınız tüm gelişmeler kendinizi yeniden keşfedeceğiniz ipuçlarını da beraberinde getirecektir. Kapınızı ve ufkunuzu açık tutun. Bu hali fazlasıyla seveceksiniz.

İkizler

Ekonomik koşullarınız ve kendi içinizde halletmeye çalıştığınız konularla ilgili alacağınız kararlar için gereken gücü kendinizde bulacaksınız. İsteseniz de istemeseniz de bir adım atmak ve bunun devamını getirmek süreci sizin adınıza iyileştirecektir. Bu sayede şansınızın dönmeye başladığını görebilirsiniz.

Yengeç

Uzun süren ve engellerle dolu koşunun sonuna geldiniz ve artık gururla bitiş çizgisindesiniz. Bu çizginin diğer tarafında dış görünüşünden ilişkilerinize kadar hayatınızı büyük ölçüde etkileyen her konuda ödüllerinizi almaya başlayacaksınız. Kalbinizin bir başka atacağı günler size göz kırpıyor.

Aslan

İçinde “yeni” mesajı bulunduran her şeye açık olacağınız bu dönemde, güzel olduğunuza inandığınız her şeyi başlatabilirsiniz. Yeni ayla birlikte sağlığınız ve günlük telaşınızla ilgili alıştığınız düzenin dışına çıkıyorsunuz. Bu sayede var olan problemleri de kavuşturuyorsunuz. Zaten hayatınızın bundan sonraki dönemi alışkanlıklarınızı büyük ölçüde değiştirecekti. Siz bu konuda ilk adımı atan olduğunuzda kazanan olacaksınız.

Başak

Yapabildiklerinizden güç alarak kendinizle ilgili yepyeni keşiflere yol alabilirsiniz. Fark ettiklerinizi unutmamalısınız. Yeteneklerinizi konuşturacağınız yeni alanlara yönelin. Devamlılığını getireceğiniz her güzel şey, aşk hayatınızda da bazı sorunları çözmeniz için size ipucu verecektir.

Terazi

Aile meclisinde var olan sorunları çözüme kavuşturuyorsunuz. Daha sıkı tutunacağınız, yaşam alanlarınızda da bu yönde değişikliklere gideceğiniz bir dönemdesiniz. Çünkü artık yıpranmış olan hiçbir şeye yer kalmıyor hayatınızda. Evdeki bu rahatlık hissi, iş hayatınıza da pozitif şekilde yansıyacak ve eskiye oranla daha ılımlı bir tutum sergileyebileceksiniz.

Akrep

Sevdiğiniz ve seveceğiniz bir üslup belirleyerek hayatınızın geri kalanını bu şekilde devam ettirmeye hazırlanıyorsunuz. İletişim temelli değişikleriniz vazgeçemeyeceğinizi düşündüğünüz her şeyle sizi karşı karşıya getiriyor. Neyi bırakıp neyi tutacağınız, nasıl tutacağınız sorularına alacağınız cevaplar size rahat bir nefes, geniş bir ufuk sağlayabilir.

Yay

Yeni insanlar, yeni koşullar, yeni çevreler temaları sizi daha önce olmadığınız kadar mutlu olacağınız günlere hazırlıyor. Bu yeni isteğiyle, hayatınızı yeniden yapılandırıyorsunuz. Buna yaşam alanınız da dahil. Tek başınıza vereceğiniz kararlarla çevrili bir yaşam stili belirliyorsunuz.

Oğlak

Hayata bakış açınızı değiştirmeniz için karşılaştığınız birçok zorlu anın ardından, yılın ilk yeni ayına ev sahipliği yaparak adınızı tarihe yazdırıyorsunuz. Korkularınızın üzerine gidin. Yolunuz yeni “size” sonuna kadar açık. Giyim tarzınızı değiştirmek isteyebilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili üzerinde düşüneceğiniz konular gündeminiz olabilir.

Kova

kendinizle ilgili sizin bile bilmediğiniz bazı yönlerinizi keşfedebilirsiniz. Gizli kalan her şey açığa çıkıyor ve siz bunu kabul ederek hayatınıza devam ediyorsunuz. Önünüze çıkan fırsatlar sizi ileriye taşımak için geliyor. Size yakışır şekilde özgür ve özgün bir fark yaratacağınız bu zamanı iyi değerlendirmelisiniz.

Balık

Kendiniz ve çevrenizle ilgili yüzleşmeniz gereken bazı konular söz konusu olabilir. Objektif bir şekilde tamamlayacağınız bu süreç, omuzlarınızdan bazı yükleri atmanızı sağlayacaktır. Omuzlarınızda taşımak için yeni sorumluluklarınıza sahip olmak isteyebilirsiniz. Bu konuda bir düşünceniz varsa güvendiğiniz insanlarla iş ve fikir birliği yapmalısınız.