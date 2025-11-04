Haberin DevamÄ±

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren yeni 'AvukatlÄ±k Asgari Ãœcret Tarifesi'ne gÃ¶re; kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±yla Ã¶zel ve tÃ¼zel kiÅŸilerin sÃ¶zleÅŸmeli avukatlarÄ±na Ã¶deyecekleri Ã¼cret en az 33 bin TL, dava Ã¼cretleri ise 9 bin TL ile 120 bin TL arasÄ±nda olacak. Avukatla bÃ¼roda sÃ¶zlÃ¼ danÄ±ÅŸma Ã¼creti ilk 1 saat iÃ§in 4 bin TL, sonraki her 1 saat iÃ§in bin 800 TL olarak belirlenirken, Ã§aÄŸrÄ± Ã¼zerine gidilen yerde 1 saate kadar sÃ¶zlÃ¼ danÄ±ÅŸma Ã¼creti ise 7 bin TL oldu.

'TARÄ°FEDE ORTALAMA YÃœZDE 36,15 ORANINDA ARTIÅž SAÄžLANDI'

TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi'nden (TBB) yeni tarife hakkÄ±nda yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "2025-2026 yÄ±lÄ± AvukatlÄ±k Asgari Ãœcret Tarifesi'nde, maktu Ã¼cretlere iliÅŸkin ortalama yÃ¼zde 36,15 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca Nisbi Tarife Ã¼cretini belirleyen Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÄ±sma yÃ¼zde 13â€™lÃ¼k yeni bir dilim eklenmiÅŸtir. Asliye mahkemelerinde takip edilen davalarda belirlenen maktu Ã¼cret 45 bin TL'dir. Sulh hukuk mahkemesinde Ã¼cret 30 bin TL olarak tespit edilmiÅŸtir. TÃ¼ketici mahkemelerinde takip edilen davalar iÃ§in maktu Ã¼cret 22 bin 500 TL olarak belirlenmiÅŸtir. Ä°cra dairelerinde yapÄ±lan takipler iÃ§in 9 bin TL olan maktu Ã¼cret, tahliyeye iliÅŸkin icra takipleri iÃ§in ise 20 bin TLâ€™dir. AÄŸÄ±r ceza ve Ã§ocuk aÄŸÄ±r ceza mahkemelerinde takip edilen davalar iÃ§in maktu Ã¼cret 65 bin TL'ye yÃ¼kseltilmiÅŸtir. Ä°dare ve vergi mahkemelerinde duruÅŸmasÄ±z takip edilen davalarda belirlenen maktu Ã¼cret 30 bin TLâ€™dir. AvukatlÄ±k Kanunu 35'inci madde uyarÄ±nca anonim ÅŸirketlerde bulundurulmasÄ± zorunlu olan sÃ¶zleÅŸmeli avukatlarÄ±n alacaÄŸÄ± Ã¼cret 45 bin TL'ye Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YapÄ± kooperatiflerinde bulundurulmasÄ± zorunlu sÃ¶zleÅŸmeli avukatlara Ã¶denecek miktar 27 bin TL olarak belirlenmiÅŸtir. Tarife'nin 'YargÄ± Yerleri ile Ä°cra ve Ä°flas Dairelerinde YapÄ±lan ve Konusu Para Olan veya Para ile DeÄŸerlendirilebilen Hukuki YardÄ±mlara Ã–denecek Ãœcret' baÅŸlÄ±klÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kÄ±smÄ±nda yer alan miktarlar, oluÅŸan mali tablo dikkate alÄ±narak yarÄ± oranÄ±nda artÄ±rÄ±larak yeniden dÃ¼zenlenmiÅŸtir" denildi.

Â

Haberin DevamÄ±

Â