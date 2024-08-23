Yeni atanan okul müdüründen alkışlanacak hareket: Binayı baştan aşağı yeniliyor

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2024-2025 eğitim öğretim yılında 75. Yıl Dr. Feriha Celal Cığız Anaokulu'nda müdürlüğe atanan Yeşim Erdal, görevine hızlı başladı. Bahçesi dahil bütün okulu baştan aşağı yenileme çalışması yapan Erdal, okul binasını kendi imkanlarıyla onarıyor.

Hafta sonları da okulu açan Müdür Yeşim Erdal, eşinin de desteğiyle okulu yeni eğitim öğretim yılına hazırlıyor. Sınıfların boyasının dışında, tuvalet ve oyun alanları ile okulda bulunan bütün eşyaları elden geçiren Müdür Erdal, ayrıca okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünü de yeniledi.