Yeni Asya’nın kurucusu Mehmet Kutlular vefat etti

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular, 83 yaşında vefat etti. Geçen yıl yüksek ateş ve zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi gören Kutlular, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Nur cemaatinin önemli ismi Kutlular, 1938 yılında Balıkesir’in Gönen ilçesinde doğdu. Kutlular 14 yaşına kadar Gönen’de kaldı, sonra da İstanbul’a geldi. 1957 yılında asker olduğu Manisa’da Said Nursi’nin yazdığı Risale-i Nur kitaplarıyla tanışan Kutlular, 21 Şubat 1970’te çıkan Yeni Asya gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlendi.

‘DEMOKRAT MİSYONA DESTEK OLUYORUZ’

17 Ağustos Marmara depremi için verdiği, “deprem ilahi ikazdır” mesajı o dönem büyük tartışma yarattı. Bu sözleri nedeniyle 276 gün hapis yatan Kutlular’a daha sonra sembolik bir tazminat ödenmesine ilişkin mahkeme kararı ise Yargıtay’dan döndü. Kutlular, hapis cezasını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı. AİHM cezayı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi’ne aykırı bularak Türkiye’yi tazminata mahkûm etti.

Mehmet Kutlular 2009 yılında anılarını yazdığı ‘İşte Hayatım’ adlı kitabının imza gününde kendisine sorulan bir soruya şöyle yanıt vermişti: “Nurcuların hiçbir zaman değişmeyen ve kırılmayan bir çizgileri vardır. Biz isimlere ve şahıslara göre oy vermiyoruz, biz hür düşünceye ve demokrat misyona destek oluyoruz. Onların iktidara gelip gelmemesi bizim işimiz değil. Bugüne kadar da oy verdiğimiz kadrolar bizi mahcup etmediler. Demokratların söz sahibi olduğu dönemlerde dindarlar hep rahat bir nefes almışlar, hizmetlerini daha hür bir ortamda yürütmüşlerdir. Bu güne kadar bu çizgimizi muhafaza ettik.”

Kutlular evli ve bir çocuk babasıydı. 16 yıl önce kızı Vildan’ı kaybetmişti. 17 yaşındaki kızı Vildan Kutlular, 12 Eylül 1995’te uyuşturucu madde komasına girip hayatını kaybetmişti. Vildan’ın ölümünden sorumlu tutularak yargılanan Hayri Adıgüzel de yıllar sonra evinde uyuşturucu nedeniyle ölü bulundu.

DEMİREL’E: SİZİ DESTEKLEDİK





Mehmet Kutlular, DYP ve DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel’e de destek vermişti. Yeni Asya gazetesinde 19 Haziran 2018’de çıkan “Demirel’le özel görüşme notları” yazı dizisinde, Mehmet Kutlular’ın Demirel’e yönelik olarak, “Adalet Partisi genel başkanının seçilmesi sırasında, Cemal Külahlı, İdris Yamantürk, Mehmet Turgut ile görüşmelerde bulunduk. Merhum Bekir Berk Abi’nin, Milliyetçiler Derneği’nden tanıdığı Saadettin Bilgiç’e karşı Zübeyir Ağabey’in istişâre edip Süleyman Demirel’in daha kapasiteli olduğunu ifâdesi ve tercihiyle sizi destekledik. Allah şâhittir; siz, hiçbir zaman desteğimizi boşa çıkarmadınız, dostluğumuzu zedelemediniz” ifadeleri yer aldı.

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