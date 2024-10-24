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Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz FETÖ'den tutuklandı

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#FETÖ#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Yeni Asya Gazetesi
Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz FETÖden tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 02:22

İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Bursa ve Manisa'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ile birlikte 4 kişinin sosyal medya hesaplarından ABD'de ölen FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'i öven paylaşımlar yaptığı belirlendi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Güleçyüz'ün de aralarında bulunduğu 3 kişi adliyeye sevk edildi. Bir kişi ise emniyetten serbest bırakıldı. Güleçyüz'ünde arasında bulunduğu 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Operasyon kapsamında gözaltında bulunan 11 kişinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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#FETÖ#İstanbul Emniyet Müdürlüğü#Yeni Asya Gazetesi

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