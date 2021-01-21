Yeni aşılar ne zaman gelecek? İkinci part aşılar için tarih verildi: Üç partide 10 milyon doz ulaşacak

Yeni koronavirüs aşıları ile ilgili geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve parti yönetimine detaylı bilgi verdi. Aşılama programında takvimi belirleyen Sağlık Bakanlığı ikinci part aşıların 15 gün sonra geleceğini plan kapsamında bildirdi. Bu plana göre şubat ayında yani iki hafta içinde Çin’den yeni bir parti gelecek.

YENİ AŞI NE ZAMAN GELECEK?

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti yönetimiyle, aşı planlamasına ilişkin ayrıntıları paylaştı. Koca, şunları söyledi: “Aşılarla ilgili sözleşmelerimiz tamam. Bu konuda hiç sıkıntı yok. 50 milyon doz aşımız gelecek. Daha sonra da yerli aşı devreye girecek. Herkese yetecek aşı var. İki hafta içinde Çin’den yeni bir parti gelecek. Üç parçada ve kısa süre içinde 10 milyon aşı gelmiş olacak. Kısa süre içinde Alman aşısı da devreye girecek. Aşılama sürecini başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız.”

Yapılan değerlendirmelerde, daha önce gelen ve yapılmaya başlanan 3 milyon aşıyla birlikte toplam 10 milyon Çin aşısının kısa sürede devreye gireceği, hazırlıkların bitirilip aşıların yapılmaya başlamasının bir aylık sürede tamamlanacağı dile getirildi. Sağlık Bakanlığı’nın, BioNTech’le ilk etapta gelecek 500 bin aşının dışında da bağlantılar yaptığı belirtildi. Ancak bakanlık, toplamda 50 milyon hedeflediği ithal aşılardan sonra, yerli aşıları devreye sokacak. Bundan sonra yapılması gereken tekrar aşılarda, yerli üretimin kullanılması planlanıyor.

ATEŞ KARA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sonra aşıyı ilk yaptıran kişiler arasında bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara da, “Ocak ayı içinde ve şubat başında Türkiye’ye toplamda 30 ila 50 milyon doz aşı gelecek. İlk etapta 7 milyon doz gelecek ve 10 milyon doza tamamlanacak. Aşıların gelişi şubat sonuna kadar devam edecek” dedi.