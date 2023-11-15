Yeni anayasa milletimize borcumuz

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün Ankara’da ‘10. Yılında Arabuluculuk Programı’ndaki konuşmasında yeni anayasa mesajı verdi. Tunç özetle şunları söyledi: “Anayasa’da bugün birbiriyle çelişen durumlar bulunuyor. Yüksek mahkemelerimiz arasındaki görüş farklılıklarının da ortaya çıktığını düşündüğümüzde burada yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğu açık. Bu konuda herkes hemfikir. Hangi düşünceden olursa olsun yeni bir anayasaya ihtiyacımız olduğunu herkes ifade ediyor. Bu bizim milletimize borcumuz.

ANLAŞMA ORANI YÜZDE 45

2013’ten bu yana ihtiyari arabuluculuk kapsamında 4 milyon 893 bin 765 başvuru yapıldı. 3 milyon 163 bin 556 anlaşma sağlanmış. İhtiyari arabuluculukta anlaşma oranı yüzde 99 ama zorunlu arabuluculukta anlaşma oranı yüzde 45. Bu ortalamayı düşürüyor. Arabuluculuk kapsamına son olarak 1 Eylül’den itibaren kira, komşuluk hukuku, kat mülkiyeti, tarımsal hizmet sözleşmesi uyuşmazlıkları da girdi. 1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabulucuya başvuru sayısı 62 bin 348. 17 bin 201’i anlaşma ile sonuçlandı. 9 bin 661’i ise anlaşmama ile sonuçlandı. 1 Eylül’den sonra açılan toplam dava sayısı ise 9 bin.”