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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir araya geldi. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Bugün farklı branşlarda başarıdan başarıya koşan milli sporcularımızın yanı sıra, bilimde, sanatta, sivil toplum ve teknolojide önemli işlere imza atan Türkiye temsilcisi gençlerimizle beraberiz. Evvela elde ettiğiniz başarılardan ötürü sizleri canı gönülden tebrik ediyor, başarılarınız inşallah daim olsun diyorum. Sevgili genç kardeşlerim, şanlı bir maziden parlak bir istikbale giden asırlara sari yolculuğumuz bugün de aynı kararlılıkla devam ediyor. Spordan savunmaya, diplomasiden güvenliğe, bilimden teknolojiye, enerjiden eğitime her alanda başarıdan başarıya koşuyoruz. Şunu bilmenizi isterim, Türkiye Yüzyılı hedefimize varınca kadar bu yolculuk hiç bitmeyecek. Terörsüz Türkiye kavşağını inşallah suhuletle döndükten sonra Türkiye Yüzyılı menziline çok daha hızlı ulaşacağız. En büyük eserimiz olarak sizlere güvenliğin, huzurun, refahın olduğu, terörün kalıntısının dahi olmadığı bir Türkiye’yi inşallah emanet edeceğiz.”

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HALAYLAR BAŞLADI

Gençlerin, ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine dair sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şu cevabı verdi: “Bu süreçte her şeyden önce halaylar çekilmeye başlandı. Yaylalar artık şenlenmeye başladı. Benim bütün çoban kardeşlerim hayvanlarını alıp rahatlıkla yaylalara çıkacaklar. Bizde bunlarla iftihar edeceğiz. Şimdi görüştüğüm çoban kardeşlerimizin mutluluğu ve huzuru var. Ben artık hür ve özgür olarak ülkemde yaşıyorum dediği an biz de görevimizi yapmış olacağız.”

20 SENE ÖNCESİNİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili soruya da, “Yeni anayasa için çalışma sürüyor. Bundan 20 sene öncesinin anayasasıyla gidemeyiz. Bu yeni anayasada da eksiklerimiz nelerse bu eksiklikleri de gidermek suretiyle yeni nesil bir anayasayı inşallah milletimize kazandıracağız” diye konuştu.

GENÇLER DEĞİŞİMİN İTİCİ GÜCÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında özetle şunları kaydetti: “Gazi Mustafa Kemal’in Türk gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs, ecdadımızın inançla, azimle ve kararlılıkla başlattığı bağımsızlık mücadelesinin ilk adımının atıldığı tarihtir. Bizler de ecdadımızın kutsal bir emanet olarak bıraktığı vatana ve Cumhuriyet’e sahip çıkıyor, ilelebet payidar kalacak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni her alanda ileriye taşıyacak ve yüceltecek adımlar atıyoruz.

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Güçlendikçe merkez ülke konumuna gelen ve attığımız adımlarla konumunu pekiştiren Türkiye’nin her başarısında gençlerimizin hakkını teslim ederek, onlar için daha çok çalışma ve başarma azmimizi her zaman canlı tutacağız. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tekrar kutluyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum.”