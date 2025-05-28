Yeni anayasa hazırlığı başladı... 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim

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27 MAYIS DARBESİ KANAYAN BİR YARA

“Toplantımızı önemli olduğu kadar çok hüzünlü bir günde gerçekleştiriyoruz. 27 Mayıs darbesinin 65’inci yıl dönümü. 27 Mayıs ülkemizde daha sonra neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler zincirinin ilk halkası olma yanında rahmetli Menderes’i, Polatkan’ı ve Zorlu’yu idam sehpasına götüren sürecin de başlangıcıdır. Bu yönüyle 27 Mayıs darbesi, üzerinden geçen 65 seneye rağmen milletimizin kalbinde halen kanayan bir yaradır. 27 Mayıs’a giden yolun taşlarının döşeyen dönemin CHP liderliğidir.

YENİ ANAYASA

Nasıl 15 Temmuz direnişiyle darbecilere meydanları dar ettiysek, nasıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle milli iradenin egemenliğini perçinlediysek, nasıl sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız. Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Bu çalışmayla birlikte de yeni anayasa hazırlık çalışmalarını yürüteceğiz. 23 yıl boyunca demokrasimizi yeni, sivil ve özgürlükçü anayasa ile taçlandırma konusundaki hüsnüniyetimizi defalarca gösterdik. Ancak her seferinden muhalefetin uzlaşmaz tavrıyla muhatap olduk. Cumhur İttifakı olarak, bu defa Meclis’teki diğer siyasi partilerin de katkılarıyla ortak bir zeminde buluşabilmeyi ümit ediyoruz.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Türkiye’nin adeta kangren olmuş sorunlarına çözüm üretme irademiz kararlılıkla devam ediyor. İç cepheyi güçlendirme çağrımızla başlayan Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi’nin saygıdeğer Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi ve cesur çıkışıyla olgunlaşan Terörsüz Türkiye çalışmalarında kritik bir eşiği daha suhuletle aştık. Örgütün aldığı fesih ve silah bırakma kararıyla yeni bir safhaya geçilmiş oldu. Türkiye’yi yaklaşık yarım asırdır mücadele ettiği, nice vatan evladının hayatına mal olan büyük bir beladan kurtarmanın arifesindeyiz.

Cumhur İttifak’ının iki güçlü ve tecrübeli lideri olarak Sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında ülkemiz özellikle ekonomi, özgürlükler ve diplomasi alanında büyük bir şahlanış yaşayacak.

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YENİ PLATFORM ‘OSMAN GAZİ’

Türkiye’nin başarısı karşısında karalar bağlayanlara bugün bir haberim daha var. Geçen yıl temmuz ayında duyurduğumuz yüzer üretim platformunda önemli bir aşamaya geldik. Türkiye’ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak, üç futbol sahası uzunluğundaki platformun adını ‘Osman Gazi’ olarak belirledik. İstanbul’un Fethi’nin 572’nci yıldönümünde Filyos’a uğurlayacağız. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahasında üretime başlayacak ve 20 yıl boyunca belirlediğimiz lokasyonda görev yapacak. Halihazırda günlük 9.5 milyon metreküp olan üretimimizi iki katına yani 20 milyon metreküpe çıkartacak. Osman Gazi’nin devreye girmesiyle 2026’da 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızla karşılayacağız.”

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ÖZEL’E: TİTREYİP KENDİNE GELMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet liderini de şu sözlerle eleştirdi: “CHP Genel Başkanı Sayın Özel, ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Çok konuşup genellikle boş konuşarak hem kendisini hem partisini komik durumlara düşürüyor. Ne dünyadan ne bölgeden haberi var. Ne de Türkiye’yi tanıyor. Biz onun yanlışlarını, gaflarını düzeltmekten usandık. Hadi bunları acemiliğine veriyor, hoş görüyoruz ama aralarında bizim de dostlarımızın olduğu yabancı misafirlerin önünde süklüm püklüm yalvarmasını izah edemiyoruz. Ülkesini ona buna şikâyet etmesini, Türkiye’nin ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum. Yolsuzlukların üzerini örtmek, hırsızlıkları aklamak için yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin misali şekilden şekile girmesini taaccüple seyrediyoruz. Biz CHP’nin sırf bir avuç muhterisi savunmak uğruna İngiliz Muhipler Cemiyetine dönüşmesinden hiç memnun değiliz. Temennimiz Sayın Özel’in titreyip kendine gelmesidir.”

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BELEDİYE MESAJI: SORUNLARA NEŞTER VURMA VAKTİ GELDİ

Erdoğan belediyelerle ilgili “İstisnalar haricinde belediyelerin çoğu, özellikle de muhalefet belediyeleri ne yazık ki borç içinde. Deprem tehdidiyle yüzleşen bir belediyenin reklam bütçesi depreme hazırlık için ayırdığı bütçeyi aşıyorsa burada ciddi sorun var demektir. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. İstanbul’da belediye başkanlığı yaptım, personel giderleri bütçenin yüzde 30’unu aşamaz, aşmamalıdır. Milletin parası kimsenin şahsi PR arpalığı değildir ve olamaz. Bu sorunlara neşter vurulmasının vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz” diye konuştu.





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DEVLET MALININ İSTİSMARI KABUL EDİLEMEZ

Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen Sayıştay’ın 163. Kuruluş Yıldönümü programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Kamu hizmetlerinin icra edilmesinde iki kritik kavram; mali yönetim ve denetim hayati rol oynamaktadır. Zayıf, sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi hem devlet hem de millet için ciddi bir varoluş tehdidi oluşturur. Bu tehditlerin bertaraf edilmesi hem denetim hem de yargı boyutlarıyla güçlü bir kamu mali sisteminin hayata geçirilmesiyle mümkündür. Sayıştay Başkanlığımız işte bu denli mühim bir vazifeyi tam 163 yıldır anlının akıyla yerine getirmektedir. Beytülmalde tüyü bitmemiş yetimin, her bir kardeşimizin, 86 milyon vatandaşımızın hakkı vardır. Bizim inancımızda emanete sadakatsizlik ihanetle eşdeğerdedir. Bilhassa kamu malına el uzatmak, kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Amir ya da memur fark etmeksizin harcama yetkisine sahip her bir kamu çalışanı bu titizlikle hareket etmelidir.

HİÇ KİMSE HUKUKUN ÜSTÜNDE DEĞİL

Görevi, unvanı, konumu ne olursa olsun kamu malının dikkatsiz, ölçüsüz, usulsüz ya da savurgan bir şekilde kullanılması, beytülmalin istismar edilmesi bizim için asla kabul edilemez. Gerek merkezi idarede gerekse yerel yönetimlerde kaynakların ekonomik, verimli, amacına uygun ve etkin kullanılması, kamu kaynaklarından azami faydanın üretilmesi temel önceliğimizdir. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı, milletimizin hiçbir ferdinin hakkını yedirmeyeceğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Sayıştay mensuplarımızdan da görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde bu önemli vazifeyi itinayla yerine getirmelerini bekliyoruz. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye’de hiç kimse hukukun üstünde ya da kapsamı alanı dışında değildir. İster atanmış ister seçilmiş olsun kamu görevi ifa eden herkes milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir. İş, eylem ve harcamamalarda şayet bir hukuksuzluk ve usulsüzlük varsa bunun da hesabının önce yargıya sonra millete verilmesi gerekir. Çiğ süt içmeyenin karnı da, başı da ağrımaz.

SON DÖNEMDEKİ TAHKİKATLAR OLUMLU

Erdoğan konuşmasında “Her ne kadar kimileri rahatsız olsa da son dönemde yürütülen tahkikatları gayet olumlu karşılıyoruz” mesajı verdi: “Türkiye’yi safrasındaki taşlardan kurtaracak her adımın kazananı ülkemiz, milletimiz ve şüphesiz demokrasimiz olacaktır. Anayasamızın sunduğu imkânlar, yetkiler ve yükümlülükler çerçevesinde biz de bu yönde atılan her türlü müspet adımı desteklemeyi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın huzur ve refahını artırmaya odaklanmış bir kamu yönetimi güçlü Türkiye’nin olmazsa olmazıdır. Özelikle kamu mali yönetim sistemimizin verimli bir şekilde çalışması Sayıştay’ımızın denetim faaliyetleriyle doğrudan bağlantılıdır.”

OSMAN GAZİ YARIN BOĞAZ’DAN GEÇECEK

Türkiye'nin ilk yüzer üretim tesisi (FPU) Osman Gazi yarın Boğaz’dan geçecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ismini Osman Gazi olarak açıkladığı yüzer platform 298.5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29.5 metre derinliğe sahip. 140 kişilik personel kapasitesine sahip. Maksimum gaz işleme kapasitesi 10.5 milyon metreküp. Maksimum gaz transfer kapasitesi ise 10 milyon metreküp. Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu 161 kilometre olacak. Platformda işlenen gaz bu hat üzerinden karaya ulaştırılarak kullanıma hazır halde ulusal şebekeye verilecek. 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin yıldönümünde Boğaz’dan geçecek olan platform Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı’ndan Karadeniz’e uğurlanacak. Boğaz geçişi yaklaşık 11 saat sürecek. Geçiş esnasında platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörler eşlik edecek. Platformun 1 Haziran 2025’te Filyos Limanı’na yanaşması planlanıyor.

AZERBAYCAN’A GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla bugün Azerbaycan’a gidecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Erdoğan, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüşecek. Erdoğan, ziyaret kapsamında Laçın Uluslararası Havalimanı’nın açılış törenine ve Azerbaycan Bağımsızlık Günü kültür etkinliğine katılacak. Ayrıca Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi’nin 2. Toplantısı düzenlenecek.