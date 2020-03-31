MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYeni AKM'nin oditoryumu ortaya çıktı
GeriGündem Yeni AKM'nin oditoryumu ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Beyza Nur GÜLER-Zeki GÜNAL-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2020 - 12:12,Son Güncelleme:/

Yeni AKM'nin oditoryumu ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni AKM'nin oditoryumu ortaya çıktı
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da hızla yükselen yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında oditoryum ortaya çıktı. İnşaattaki son durum havadan da görüntülendi.

Yeni AKM binası Taksim'de hızla yükseliyor. Yıkılıp yeniden yapılmak üzere 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni AKM inşaatında önemli bir noktaya gelindi. Projenin küre şeklindeki tasarımı ile en dikkat çeken noktası olan oditoryumun, çelik konstrüksiyonu tamamlandı. Opera salonu alarak kullanılacak oditoryum net şekilde ortaya çıktı.

Havadan yapılan çekimlerde çalışmaların sürdüğü de görülüyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışan sayısının yeniden düzenlendiği öğrenildi. İnşaatın ise 24 Aralık 2020 tarihinde tamamlanması hedefleniyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle