Yeni adli yıl törenle başladı… Doğru, adil ve zamanında karar

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YENİ adli yıl, Yargıtay’da düzenlenen törenle başladı. Adli Yıl açılış törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bazı siyasiler ve yargı mensupları da katıldı. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, konuşmasında bağımsız ve tarafsız yargının önemine dikkat çekti:

HİÇBİR KORKU VE BEKLENTİ OLMADAN

“Hâkim hiçbir korku veya beklenti içinde olmadan kararını verir. Özellikle sosyal medyadan olumlu veya olumsuz asla etkilenmez. Sadece baktığı dosyadaki olay ve deliller ile ilgilenir. Dava konusundaki kendi şahsi görüş ve kanaatinden de sıyrılarak karar verir. Bir devleti güçlü kılan unsur vatandaşın adalete duyduğu güvendir. Bize düşen bu bağımsız vatanı adalet ile yaşatmaktır. Bir devleti gerçekten güçlü kılan, vatandaşının o devletin adaletine duyduğu güvendir.

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HIZLI DEĞİL, ZAMANINDA KARAR

Hâkimlerin kararlarının doğru, gerekçeli, anlaşılır ve denetlenebilir olması gerekir. Hâkim doğru karar verir, gerekçeli kararı verir, anlaşılır karar verir, makul sürede karar verir, en önemlisi adil bir karar verir. Bazen hızlı karar vermek de adaletin tecellisini engel olabilir. Bu nedenle yargının görevi hızlı karar vermekten ziyade zamanında karar vermektir. Bu makam için liyakat gerekir, ahlak gerekir, öngörü gerekir, cesaret gerekir, sabır gerekir, sağduyu gerekir ve bunların yanında tevazu gerekir. Çünkü bir hâkim ne kadar güçlü yetkilere sahipse o yetkileri kullanırken o kadar ölçülü olmalıdır.

Avukat kendi müvekkilinin vekili olmasının ötesinde aslında kutsal hak arama özgürlüğünün güvencesidir. Avukat bir insanın kendisini anlatabilme hakkının savunucusudur. Avukat vatandaşımızın mahkemedeki sesidir.”

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ANITKABİR’E ÇIKTILAR

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet, 2026-2027 Adli Yıl açılışı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Adalet Bakanı Akın Gürlek açılışta yargı üyeleriyle birlikte.

CEVDET YILMAZ: TERÖR GÜNDEMİ GERİDE KALACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Meclis’te 467 gibi geniş bir mutabakatla geçen çerçeve kanunun hukuki çerçeveyi ortaya koyduğunu belirten Yılmaz şöyle devam etti: “Bu güçlü iradeyi ortaya koyan tüm parti gruplarına ve milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum. Milli konularda ortak tavır ve ülkemizin sorun çözme kapasitesi ortaya konmuştur. Kanunda öngörüldüğü üzere ilk aşama tespit ve teyit aşamasıdır. Öncelikle silahlar bırakılacak, örgütsel yapılar tasfiye edilecektir. Ardından başlayacak dönemde ise yargıya önemli görevler düşecektir. Terör gündemini kalıcı olarak geride bırakmak, milletimizin kardeşliğini pekiştirmek ve ülkemizin bütün imkânlarını geleceğimiz için seferber etmek istiyoruz. Bu sürecin etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden bölgemizi karıştıran, bu şekilde bölge kaynaklarını sömürmeyi hedefleyen emperyalist tuzaklara karşı verilebilecek en güçlü cevap olacağına inanıyoruz.”

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Cevdet Yılmaz ve Özgür Özel açılışta tokalaştı.