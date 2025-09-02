×
Yeni adli yıl başladı

#Yeni Adli Yıl#Adli Tatil#Yargı
Yeni adli yıl başladı
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2025 07:00

YARGIDA toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz’da başlayan adli tatilin sona ermesinin ardından, 2025-2026 Adli Yılı Açılış törenlerle başladı.

Adli yıl açılışı nedeniyle Yargıtay’da da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel’in açıklamalarına tepki göstererek “Türkiye’de ikili bir hukuk sistemi kesinlikle yok. Türkiye’de tek bir hukuk sistemi var, Anayasamız var, kanunlarımız var ve Anayasa, kanunlar ve vicdanına göre karar verecek yargı mensuplarımız var. Bu eleştirileri kabul etmiyoruz” dedi.

Bakan Tunç 11. yargı paketinde infazla ilgili talepler doğrultusunda taslak çalışma olduğunu da belirterek, “Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil” dedi. Tunç düğün ve kutlamalarda ateş açılmasıyla ilgili de düzenleme geldiğini belirterek “Bunlarla ilgili yaptırımların artırılması gerekiyordu. Özellikle kurusıkı da dahil. Bu fiillerin, ölüm ve yaralama olmamışsa da müstakil suç olmasını yapan bir düzenleme” diye konuştu.

Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde de dün tören düzenlendi.

 

 

