Yeni açılacak doktora programlarına akreditasyon şartı getirildi

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Türkiye’de akredite olan programların sayısı günden güne artarken 2024 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu’na göre 2023 YKS Kılavuzunda en az bir akredite lisans programı bulunan üniversite sayısı 116 oldu. Akredite olan toplam program sayısı ise 1209 olarak gerçekleşti. 42 üniversite, 10 ve üzerinde akredite lisans programına sahip bulunuyor. Yıllara göre bakıldığında ise üniversitelerin akredite lisans program sayısı ortalaması 2018’de yüzde 6,89 iken 2023 yılında 10,42’ye ulaştı. Bu oran 2022’de 9,46 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye’de akredite lisans programı sayısının en yüksek olduğu üniversite, 56 programlar İstanbul Gelişim Üniversitesi olurken, onu 55 programla Sakarya Üniversitesi, 42 programla Hacettepe Üniversitesi takip etti. Atatürk Üniversitesi 41 programla dördüncü, Ege Üniversitesi 39 programla beşinci, Erciyes Üniversitesi 35 programla altıncı, İstanbul Teknik Üniversitesi 34 programla yedinci, Başkent Üniversitesi 33 programla sekizinci, Yıldız Teknik Üniversitesi 31 programla dokuzuncu olurken İstanbul Medipol Üniversitesi 29 programla 10. sırada yer aldı.

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YENİ AÇILACAK DOKTORA PROGRAMLARINA AKREDİTASYON ŞARTI GETİRİLDİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar yaptığı değerlendirmede Yükseköğretim Kurulu olarak önümüzdeki dönemde, bir taraftan kapasiteyi artırmaya devam ederken diğer taraftan da kalite odaklı anlayışını yükseköğretim sisteminin merkezine yerleştirme çabalarının kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Özvar şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kurumsal vizyonumuzu oluşturan bütün hususlar, uygulamakta olduğumuz kalite odaklı anlayışın birer sonucudur. Üniversitelerimizde de benzer bir anlayışın hâkim olmasına özel önem veriyoruz. Bu anlayışla, üniversitelerimizi kalite süreçlerine uyum sağlamaları yönünde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürekli olarak teşvik etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz.

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Bu anlayışımızın bir tezahürü olarak doktora programı açmak üzere başvuran üniversitelerimize akredite program sahibi olma şartı getirmiş bulunuyoruz. Benzer şekilde fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezi gibi akademik birimler kurmak için de önümüzdeki dönemde akreditasyon şartı getiriyoruz. Bu girişimimiz yükseköğretimde kaliteyi önceleyen anlayışımızın bir yansımasıdır. 2027 yılına kadar üniversitelerimizin tamamının akreditasyon süreçlerini tamamlamasını bekliyoruz.”

“ULUSLARARARASI ÖĞRENCİLERİN SAYISI KADAR KALİTESİNİN DE ARTMASI ÖNCELİĞİMİZ”

Özvar, “Türkiye’nin uluslararası öğrenci çekme konusunda daha büyük rakipleri ortaya çıkacaktır. Yükseköğretim kurumları olarak bu rekabete şimdiden hazırlanmamız gerekmektedir. Bugün itibarıyla uluslararası öğrenci sayımız 350 bine ulaşmışsa da bu sayıyla iftihar etmek çok doğru bir yaklaşım değildir. Uluslararası öğrenci sayısının artması kadar uluslararası öğrencilerin kalitesinin de artmasını birinci öncelik haline getirmemiz gerekmektedir. Eğer gerekli mevzuat altyapısı çalışmalarını tamamlamaz, üniversiteler olarak uluslararası öğrenci hareketliliği konusunda dünya standartlarında işlemler tesis etmezsek Türk üniversitelerinin itibarına yönelik dünya ölçeğinde olumlu itibarımız kaybolabilir.” dedi.

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AKREDİTASYON NEDİR?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı ve yükseköğretim kurumu tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir.

ÜNİVERSİTE İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL RAPORU-2024 NEDİR?

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2019 yılından bu yana yürütülen “Üniversite İzleme ve Değerlendirme” çalışmaları kapsamında, üniversitelerin gelişimini izlemek ve değerlendirmek amacıyla her yıl Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu yayımlanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı belirlenen kriterlere göre, üniversitelerin gelişimini izlemek ve değerlendirmek, üniversitelerdeki tüm çalışmaları takip etmektir.