Yeni ABD Elçisi’nden güven mektubu

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Erdoğan, dün Beştepe’de sırasıyla Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Angola Büyükelçisi Joao Salvador dos Santos Neto ve ABD Büyükelçisi Thomas Joseph Barrack Jr.’ı kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan’a güven mektuplarını sundu. Güven mektubu sunulmasının ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

GELENEKSEL PELERİNLE

Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg David Lewis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sunarken, takım elbisenin üstüne giydiği pelerin dikkat çekti. Pelerinin Yeni Zelanda’daki yerli Maori halkına ait geleneksel giysi olduğu bildirildi.