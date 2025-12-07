×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Yengeye mesajın sonu: Buluşma noktasında feci şekilde dayak yerdi

Güncelleme Tarihi:

#Taciz#Diyarbakır#Sosyal Medya
Yengeye mesajın sonu: Buluşma noktasında feci şekilde dayak yerdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2025 15:21

Diyarbakır’da F.O., yengesine sosyal medyadan mesaj atarak buluşmaya çağıran K.B.yi, buluşma noktasında dövüp, tabancayla bacağından vurdu. Olay güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan F.O. tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 2 Aralık’ta Yenişehir ilçesi Mahmut Azizoğlu Caddesi’ndeki bir kafede meydana geldi. F.O., dayısının eşine sosyal medya üzerinden mesaj atıp buluşmak isteyen K.B.’yi belirtilen kafede bekledi.

Yengeye mesajın sonu: Buluşma noktasında feci şekilde dayak yerdi

Kafeye gelen K.B., F.O. ve çevredekiler tarafından önce dövüldü, ardından tabancayla bacağından vuruldu. Darp anları cep telefonuyla görüntülenirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. K.B., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. 

Yengeye mesajın sonu: Buluşma noktasında feci şekilde dayak yerdi

Haberin Devamı

TACİZ İDDİSIYLA İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan F.O. ifadesinde yengesine mesaj atarak sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü K.B.’yi bu nedenle vurduğunu söyledi. F.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen K.B. hakkında da taciz iddiasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gözden KaçmasınBahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldıBahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Ahmet Çakar hastaneye kaldırıldıHaberi görüntüle

Yengeye mesajın sonu: Buluşma noktasında feci şekilde dayak yerdi

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Taciz#Diyarbakır#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!